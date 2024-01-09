Англичанин получил травму в матче Кубка Англии с Арсеналом (0:2). "Трент сильно разогнул колено во время последней игры. У него небольшой разрыв боковой связки колена, и ему понадобится время, чтобы восстановиться. Ему сделали сканирование, и он выбудет на несколько недель", – сообщает пресс-служба Ливерпуля.

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Следует не забывать, что мерсисайдцы также не могут рассчитывать на уехавшего на КАН Мохамеда Салаха. Однако у Юргена Клоппа есть и положительные новости. Восстановился Вирджил ван Дейк, также близок к возвращению Собослай. Робертсон и Цимикас могут покинуть лазарет к концу месяца.

Кстати, за следующие четыре недели Ливерпуль сыграет шесть матчей. Три из них будут против команд с украинцами в составе. Речь идет о Борнмуте (21 января), Челси (31 января) и Арсенале (4 февраля).

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