Англієць отримав травму в матчі Кубка Англії з Арсеналом (0:2). "Трент сильно розігнув коліно під час останньої гри. У нього невеликий розрив бічної зв'язки коліна, і йому знадобиться час, щоб відновитися. Йому зробили сканування, і він вибуде на кілька тижнів", – повідомляє прес-служба Ліверпуля.

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Варто не забувати, що мерсисайдці також не можуть розраховувати на Мохамеда Салаха, який поїхав на КАН. Однак у Юргена Клоппа є і позитивні новини. Відновився Вірджил ван Дейк, також близький до повернення Собослай. Робертсон і Цімікас можуть покинути лазарет до кінця місяця.

До слова, за наступні чотири тижні Ліверпуль зіграє шість матчів. Три із них будуть проти команд з українцями у складі. Йдеться про Борнмут (21 січня), Челсі (31 січня) та Арсенал (4 лютого).

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