Ливерпуль потерял надежду заманить Хаби Алонсо – появился сенсационный фаворит на замену Клоппу
Мерсисайдский клуб вынужден переключиться на альтернативные варианты во время поиска нового тренера.
Ливерпуль окончательно отошел от плана пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо, единогласно сообщают ведущие издания, в частности The Times.
Реал выбрал следующего тренера – Мадрид планирует возвращение создателя главной сенсации сезона
В Мерсисайде получили сигнал, что Алонсо летом не планирует покидать Байер. Баск хочет остаться в немецком клубе до лета 2025-го, добавляет Фабрицио Романо.
Ливерпуль переключился на обсуждение других кандидатур в поисках замены Юргену Клоппу, который уходит с должности после завершения сезона-2023/24.
Новым фаворитом выступает Рубен Аморим, который работает в Спортинге с 2020-го и выиграл для команды долгожданный чемпионский титул.
Конкурентом Аморима считается Роберто Де Дзерби. Бывший тренер Шахтера прекрасно работает в Брайтоне. В воскресенье, 31 марта, Де Дзерби привезет Брайтон на Анфилд и попытается остановить Ливерпуль на пути к чемпионству.
Де Дзерби не получил достойного признания в Шахтере – теперь итальянец творит моду в АПЛ и влюбляет в свой футбол Гвардиолу