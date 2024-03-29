Мерсисайдский клуб вынужден переключиться на альтернативные варианты во время поиска нового тренера.

Ливерпуль окончательно отошел от плана пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо, единогласно сообщают ведущие издания, в частности The Times.

Реал выбрал следующего тренера – Мадрид планирует возвращение создателя главной сенсации сезона

В Мерсисайде получили сигнал, что Алонсо летом не планирует покидать Байер. Баск хочет остаться в немецком клубе до лета 2025-го, добавляет Фабрицио Романо.

Ливерпуль переключился на обсуждение других кандидатур в поисках замены Юргену Клоппу, который уходит с должности после завершения сезона-2023/24.

Новым фаворитом выступает Рубен Аморим, который работает в Спортинге с 2020-го и выиграл для команды долгожданный чемпионский титул.

Конкурентом Аморима считается Роберто Де Дзерби. Бывший тренер Шахтера прекрасно работает в Брайтоне. В воскресенье, 31 марта, Де Дзерби привезет Брайтон на Анфилд и попытается остановить Ливерпуль на пути к чемпионству.

Де Дзерби не получил достойного признания в Шахтере – теперь итальянец творит моду в АПЛ и влюбляет в свой футбол Гвардиолу