Рубен Аморим еще не успел насладиться комплиментами за фантастическую работу со Спортингом, как влип в скандальную ситуацию. Талантливый тренер может попасть за решетку.

В Португалии три исторических гранда: Порту, Бенфика и Спортинг. Однако "зелено-белые" в XXI веке тотально проигрывают конкуренцию. Последнее чемпионство Спортинга датировано 2002-м годом. Порту с тех пор 11 раз брал титул, Бенфика – 7.

Бенфика проиграла Порту прошлый чемпионат и решилась на революцию. "Орлы" летом взорвали трансферный рынок на 100 миллионов – пришли Эвертон, Отаменди, Вертонген, Вальдшмидт, Нуньес, Тодибо, а лепить команду пришлось Жорже Жезушу. Пока что Бенфика проваливается (не вышла в ЛЧ, вылетела из ЛЕ, идет четвертой в лиге), а настоящую революцию творит "зеленый" Лиссабон.

Примейру рвет Спортинг. "Львы" лидируют в чемпионате с 10-очковым отрывом, не потерпев ни одного поражения. И это после потери Бруну Фернандеша! Оборона поражает надежностью – 11 пропущенных за 22 тура. Возвращается к жизни Жоау Мариу, Педру Гонсалвеш лидирует в бомбардирской гонке лиги, за 18-летнего левого латераля Нуну Мендеша в Европе уже готовят 25 милионов.

Кто творец этого чуда? 36-летний коуч Рубен Аморим. Он недавно завершил игровую карьеру и начал тренировать. За несколько месяцев Аморим выдал грандиозный прогресс. В сентябре 2019-го возглавил резерв Браги, в декабре того же года перешел в главную команду, а в марте 2020-го Спортинг выкупил его у Браги за 10 миллионов евро.

Рубен Аморим стал третьим самым дорогим тренером мира после Андре Виллаш-Боаша (за 15 млн переходил из Порту в Челси) и Брендана Роджерса (за 10,5 млн из Селтика в Лестер). Невероятный факт, если учесть, что Аморим на тот момент отработал с Брагой лишь 13 матчей! На прошлой неделе Спортинг подписал с Рубеном новый контракт с суммой отступных в 30 млн евро.

Однако сегодня, 8 марта, прогремел скандал. Комитет инструкторов Португальской профессиональной лиги обвиняет Спортинг и Аморима в мошенничестве и угрожает тренеру отстранением от футбола на срок от одного до шести лет.

Дело в том, что на момент заключения первого контракта между сторонами в марте 2020-го Рубен не имел необходимой квалификации, чтобы возглавить команду Примейры. Спортинг якобы выкрутился из ситуации и подписал его в статусе ассистента, хотя Аморим полностью выполнял функции главного тренера. Формальность сохранялась лишь на бумаге.

Спортинг выпустил заявление с возмущением, где называет этот инцидент "одним из самых жалких и сюрреалистических в истории португальского футбола". Клуб апеллирует к тому, что история знает десятки подобных ситуаций.

До самого Аморима почему-то не было никаких претензий, когда он в аналогичном статусе перед тем руководил Брагой. Спортинг подозревает, что обвинения связано с успехами команды. Руководство "львов" полностью поддерживает тренера и готово защищать его.

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