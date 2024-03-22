Мадридский клуб видит Хаби Алонсо идеальным наследником итальянца, сообщает Mundo Deportivo.

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Баск стал настоящей сенсацией нынешнего сезона, ведя непобедимый Байер к чемпионству. Контракт Алонсо рассчитан до 2026 года, но уже ближайшим летом будет достаточно претендентов среди грандов (Ливерпуль, Бавария). Реал планирует убеждать специалиста не спешить и провести в Леверкузене еще один сезон.

Анчелотти недавно продлил контракт до 2026 года. "Сливочные" верят в итальянца, но хотят заранее подготовить качественную замену. Алонсо не чужой человек мадридцам – он провел здесь 5 лет игровой карьеры и начинал тренерскую.

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