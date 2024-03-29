Мерсисайдський клуб змушений перемкнутися на альтернативні варіанти під час пошуку нового тренера.

Ліверпуль остаточно відійшов від плану запросити на тренерський місток Хабі Алонсо, одноголосно повідомляють провідні видання, зокрема The Times.

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У Мерсисайді отримали сигнал, що Алонсо влітку не планує покидати Байєр. Баск хоче залишитися в німецькому клубі до літа 2025-го, додає Фабріціо Романо.

Ліверпуль перемкнувся на обговорення інших кандидатур у пошуках заміни Юргену Клоппу, який йде з посади після завершення сезону-2023/24.

Новим фаворитом виступає Рубен Аморім, який працює у Спортінгу з 2020-го і виграв для команди довгоочікуваний чемпіонський титул.

Конкурентом Аморіма вважається Роберто Де Дзербі. Колишній тренер Шахтаря чудово працює у Брайтоні. У неділю, 31 березня, Де Дзербі привезе Брайтон на Анфілд і спробує зупинити Ліверпуль на шляху до чемпіонства.

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