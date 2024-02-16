Главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа постигла новая беда. Основной голкипер Ливерпуля Аллисон получил повреждение на тренировке.

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Согласно информации Фабрицио Романо, у бразильца диагностирована травма подколенного сухожилия. В ближайшее время Аллисон пройдет обследование, чтобы уточнить степень серьезности и сроки восстановления. Ожидается, он пропустит игру с Брентфордом, за который выступает Егор Ярмолюк. Также под вопросом финал Кубка английской лиги против Челси, который запланирован на 25 февраля.

Аллисон в текущем сезоне сыграл за Ливерпуль в 24 матчах во всех турнирах. Голкипер пропустил 21 гол, а в девяти играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

Стоит заметить, что в лазарете Ливерпуля уже находятся Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослай.

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