Головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа спіткала нова біда. Основний голкіпер Ліверпуля Аллісон отримав пошкодження на тренуванні.

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Згідно з інформацією Фабріціо Романо, у бразильця діагностовано травму підколінного сухожилля. Найближчим часом Аллісон пройде обстеження, щоб уточнити ступінь серйозності і термін відновлення. Очікується, він пропустить гру з Брентфордом, за який виступає Єгор Ярмолюк. Також під питанням фінал Кубка англійської ліги проти Челсі, який заплановано на 25 лютого.

Аллісон у поточному сезоні зіграв за Ліверпуль у 24 матчах у всіх турнірах. Голкіпер пропустив 21 гол, а в дев'яти іграх йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Варто зауважити, що в лазареті Ліверпуля вже перебувають Трент Александер-Арнольд та Домінік Собослай.

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