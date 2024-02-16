Юрген Клопп получил награду лучшего тренера месяца. В январе его команда выиграла три из трех матчей АПЛ. Для Клоппа это десятый "тренер месяца" в карьере. Среди действующих наставников столько же имеет Дэвид Мойес, а Хосеп Гвардиола на один больше.

Лучшим игроком выбрали подопечного Клоппа – Диогу Жоту. Форвард Ливерпуля отметился 3 голами и 2 ассистами. Для 27-летнего португальца это дебютная награда.

3 goals and 2 assists last month.



Congratulation to January's @premierleague Player of the Month, @DiogoJota18.#FC24 pic.twitter.com/WFmFNOwvBL — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 16, 2024

"Хет-трику" Ливерпуля помешал Оскар Бобб из Ман Сити. Лучшим голом за месяц признали удар 20-летнего хавбека Ман Сити в матче против Ньюкасла.

Enjoy the masterpiece in all its glory ? pic.twitter.com/ZY1tKMuIIT — Premier League (@premierleague) February 16, 2024

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