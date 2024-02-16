Клопп в десятый раз стал тренером месяца АПЛ, форвард Ливерпуля забрал награду игрока – хет-трик сорвал резервист Сити
Представители Ливерпуля забрали индивидуальные награды по итогам января.
Юрген Клопп получил награду лучшего тренера месяца. В январе его команда выиграла три из трех матчей АПЛ. Для Клоппа это десятый "тренер месяца" в карьере. Среди действующих наставников столько же имеет Дэвид Мойес, а Хосеп Гвардиола на один больше.
Лучшим игроком выбрали подопечного Клоппа – Диогу Жоту. Форвард Ливерпуля отметился 3 голами и 2 ассистами. Для 27-летнего португальца это дебютная награда.
"Хет-трику" Ливерпуля помешал Оскар Бобб из Ман Сити. Лучшим голом за месяц признали удар 20-летнего хавбека Ман Сити в матче против Ньюкасла.
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