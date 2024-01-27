Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл первый титул АПЛ за 30 лет, победил в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Но пополнение в клубном музее – не единственное, чем измеряется впечатляющий вклад, без преувеличения, уже легендарного тренера. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает, за что Юрген Клопп навсегда останется в сердцах болельщиков Ливерпуля.

Эпоха Юргена Клоппа в Ливерпуле началась 8 октября 2015 года. Именно в этот день экс-тренер дортмундской Боруссии официально был назначен наставником мерсисайдцев, заменив на этом посту Брендана Роджерса, под руководством которого команда упала на 10 место. С того времени харизматичный Юрген вывел Ливерпуль на новый уровень, превратив команду в мощную силу как в английском, так и европейском футболе.

Клопп подробно прокомментировал свой уход из Ливерпуля – причины решения, странный контракт и поиски наследника

Однако все хорошо и плохое когда-то заканчивается. День, которого так боялся Ливерпуль, наступил. В пятницу, 26 января, Клопп шокировал футбольную общественность, объявив об уходе из Ливерпуля. Нынешний сезон станет последним для 56-летнего тренера в клубе – летом он покинет Энфилд, досрочно расторгнув контракт. Для миллионов людей Юрген Клопп – это Ливерпуль, а Ливерпуль – это Юрген Клопп. Что ж, пора привыкать не отождествлять эти понятия. В свое время это пережили фанаты Боруссии Дортмунд, теперь их путь вынуждены повторить в Мерсисайде.

Это будет сложно. Очень сложно. Конечно, Клоппу далеко до Фергюсона с Венгером, которые работали в МЮ и Арсенале 26 и 22 года соответственно. Но и неполные 9 лет в современном футболе кажутся едва ли не вечностью. Союз Ливерпуля и Клоппа казался чуть ли не идеальным. Безусловно, у них были кризисы – как в сезоне 2022/23, когда "красные" откровенно валились, финишировав только на 5-й позиции АПЛ с отставанием от Ман Сити на 22 очка.

Если бы тренер объявил об уходе год назад, многие поняли бы решение Юргена. Тогда немец выглядел уставшим и раздраженным, но сумел обрести в себе силы вернуть команду на вершину, создав, как его называют, "Ливерпуль 2.0". Как оказалось, даже герр Юрген не железный – последние успехи мерсисайдцев стоили ему огромных сил. Люди иногда обладают свойством "выгорать". Именно так и произошло с титулованным тренером.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Перед Юргеном следует склонить голову за его честность. Он мог продолжать выполнять свою работу и плыть по течению, зарабатывая миллионы на дальнейшую обеспеченную жизнь, но честно признал, что моральных сил у него уже нет. Тренер откровенно признался, что не может работать с той же отдачей, что и раньше. Он не умеет быть фальшивым – именно поэтому нет ничего удивительного, что Клопп выгорел. А без своих эмоций Юрген – далеко не тот, ведь именно энергия и харизма – его главные добродетели.

"Мои силы не безграничны. Я уже не молодой кролик и не могу прыгать так же высоко, как когда-то. Осознаю, что уже не могу выполнять свою работу так, как раньше. Нужно быть честным. Я уже не тот. Очень круто – уметь принимать сложные, но правильные решения", – заявил Юрген, объясняя решение покинуть команду.

Я пришел сюда и в первый же день сказал, что я – обычный человек. Но, к сожалению, я слишком долго не могу жить нормальной жизнью. Я не хочу ждать, пока стану слишком старым для этого. Надо, по крайней мере, попробовать. Я работаю уже 24 года. И когда-то нужно посмотреть на то, какова жизнь на самом деле, потому что я ее не знаю. Поэтому нужно попробовать, пока еще не поздно.

" Я знаю, что есть дети, которые бегут к моей машине за автографом после матчей и не знают, что в Ливерпуле были другие тренеры. Когда они родились, я уже работал здесь", – эмоционально заявил тренер.

После этих слов нет сомнений – Клопп устал. Он, как никто другой, заслуживает отдыха. Прежде всего, за примерное отношение к работе и честность перед болельщиками "красных". Почему-то нет сомнений в словах тренера, заверившего, что не возглавит другую английскую команду после почти восьми лет в Ливерпуле.

Клопп вернул Ливерпулю величие. Под его руководством команда играла в четырех еврокубковых финалах, из которых выиграла один. Впервые Ливерпуль добрался до финала еврокубка уже в первом сезоне Клоппа, уступив Севилье (1:3) в решающем матче Лиги Европы 2015/16. Через два года был киевский финал ЛЧ против Реала – травма Салаха и драма Лориса Кариуса подарили трофей мадридцам. Сразу после игры Клопп пообещал фанатам Ливерпуля выиграть ЛЧ уже в следующем году.

И сдержал слово! Впечатляющий камбэк в полуфинале с Барселоной (4:0 на Энфилде после выездных 0:3) открыл мерсисайдцам путь к трофею. Обыграть Тоттенхэм в решающем матче оказалось легче, чем добраться до самого финала. 2:0 – Ливерпуль выиграл шестой Кубок чемпионов в истории клуба. Мог быть и седьмой, но финал ЛЧ в 2022-м снова завершился победой Реала – взять реванш за киевское поражение у команды Клоппа не получилось.

Выиграл первый титул Премьер-лиги за 30 лет. В последний раз Ливерпуль становился чемпионом Англии в далеком 1990-м. И только в сезоне 2019/20 "красные" впервые в своей истории выиграли АПЛ. Невероятные 99 очков и досрочный титул омрачил лишь тот факт, что Ливерпуль не смог должным образом отпраздновать долгожданный триумф – это были первые месяцы пандемии COVID-19, поэтому о громком параде на улицах города пришлось забыть.

В общей сложности под руководством Клоппа мерсисайдцы выиграли 7 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Список может пополниться, потому что Ливерпуль продолжает борьбу во всех турнирах. Команда Клоппа вышла в 1/8 финала Кубка Англии и Лиги Европы, сыграет против Челси в финале Кубка лиги, а также лидирует в турнирной таблице АПЛ. Завершить эпоху победой еще хоть в одном (а то и нескольких) турнире – это было бы прощание мечты.

Юрген Клопп имеет самый высокий процент побед (60,7%) среди всех менеджеров в истории клуба, которые провели в должности хотя бы 50 матчей. По состоянию на данный момент под его руководством команда сыграла 466 поединков, из которых выиграла 283. Немец – единственный тренер, который привел Ливерпуль к победе в семи разных турнирах. Не хватает только Лиги Европы, но у команды еще есть шансы закрыть этот гештальт с действующим тренером.

С момента приезда Клоппа в Англию только Манчестер Сити набрал больше очков в АПЛ, чем Ливерпуль – 716 против 671. Недаром именно Хосеп Гвардиола одним из первых отреагировал на решение немца уйти. "Теперь я буду спать лучше. Но мне его будет не хватать. Эта новость стала для меня шоком. Клопп был лучшим соперником, который когда-либо был в моей жизни – в Дортмунде, когда я был в Баварии, а потом и здесь.

Теперь, начиная со следующего сезона, мы сможем найти время, чтобы сходить вместе на ужин. Или выпить то, чего мы заслуживаем

– заявил Хосеп Гвардиола. Его можно понять, ведь именно Клопп был единственным тренером, отбиравшим у Пепа чемпионство как в Германии, так и в Англии.

В эпоху Клоппа Ливерпуль снова стал ужасом и для другого представителя Манчестера. 7:0 на Энфилде в марте 2023-го и 0:5 на Олд Траффорд в октябре 2021-го – фанаты МЮ будут еще долго вспоминать эти поединки. И очевидно не с ностальгией.

Клопп вывел игроков на новый уровень. "Выстрелил" Трент – воспитанник академии Ливерпуля. Эндрю Робертсон пришел за смешные 9 миллионов фунтов, но на годы стал лучшим левым защитником АПЛ. Мохамед Салах, Алиссон, ван Дейк, Мане, Фирмино, Матип – все они вполне оправдали деньги, которые за них платили. Они развивались сами и помогали побеждать команде. Именно с Клоппом по-настоящему засиял Филиппе Коутиньо, который впоследствии подумал, что поймал Бога за бороду, и сбежал в Барселону. Дальнейшее "развитие" карьеры бразильца ярко продемонстрировало, что (точнее, кто) было главной причиной его расцвета.

Конечно, были у Юргена и неудачи, как Артур, Марко Груич или Наби Кейта, но в период Клоппа трансферных провалов в Ливерпуле было мало. В отличие от его предшественников.

В Ливерпуле Клопп завоевал не только трофеи, но и сердца миллионов болельщиков. Сложно сразу назвать другой клуб, у которого столь крепкая связь между фанами и главным тренером. Впереди у них еще 4 месяца, в течение которых будет много эмоций. Особенно в последнем матче сезона – 19 мая против Вулверхэмптона на Энфилде будет море слез и громкое YNWA.

Юрген заслужил лучшее из всех возможных прощаний – нет никаких сомнений, что фанаты Ливерпуля организуют все наилучшим образом. Они как никто понимают, что с уходом Юргена наступит большая пустота. Не факт, что в плане трофеев, но гарантированно – в их сердцах. За эти неполные 9 лет им есть что вспомнить. Энфилд стал еще одним родным стадионом для тренера – не зря он чуть не оставил здесь свое кольцо.