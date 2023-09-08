Робота Ліверпуля на трансферному ринку за кілька днів до дедлайну була схожа на хаос.

Минулого літа мерсисайдці розпродали майже увесь свій півзахист, а знайти заміну виявилося не найпростішим завданням. Ліверпуль навіть намагався завадити Челсі підписати Мойзеса Кайседо та Ромео Лавію, але ті вибрали Лондон.

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Дійшло майже до відчаю. "Червоні" за кілька днів до закриття трансферного вікна робили пропозицію щодо хавбека Ньюкасла Бруно Гімараєса, запропонувавши 100 млн фунтів, стверджує AS. "Сороки", які за підсумками минулого сезону кваліфікувалися в Лігу чемпіонів, очікувано відмовили.

Нагадаємо, що Ліверпуль таки знайшов собі нового півзахисника, в останні години трансферного ринку підписавши Раяна Гравенберха. За цей перехід довелося заплатити Баварії 40 мільйонів євро.

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