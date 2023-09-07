Один из английских журналистов обратился к Дирку Куйту с вопросом о том, кто из чемпионата Нидерландов мог бы усилить состав Ливерпуля. Легендарный для "красных" форвард назвал два имени – центрального защитника Фейеноорда Лутсхарела Геертрюйду и вингера ПСВ Ноа Ланга. Оба являются игроками сборной Нидерландов.

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"Геертрюйда очень талантливый игрок. Я думаю, что в следующем сезоне он обязательно перейдёт в топ-команду Европы. Он может играть на разных позициях: правого защитника, центрального защитника и шестого номера. Также я бы отметил Ноа Ланга, он отличный вингер. На мой взгляд, они готовы сделать шаг вперёд. Надеюсь, Ливерпуль подпишет хотя бы одного из них", – цитирует Куйта Voetbal International.

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