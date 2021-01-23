Ливерпуль считает приоритетным подписание нового контракта с центрбэком Вирджилом ван Дейком, а не с вингером Мохамедом Салахом. Контракты обоих игроков действующие до лета 2023-го.

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Как сообщает Eurosport, клуб планирует объявить о подписании контракта с голландцем летом, предложив ему улучшенные условия. Ожидается, что, согласно новому соглашению, Вирджил станет самым высокооплачиваемым футболистом Ливерпуля, опередив Мохамеда (египтянин зарабатывает около 1 млн долларов в месяц).

Над новым контрактом Салаха Ливерпуль начнет работать только после договоренностей с ван Дейком. Мерсисайдцев не пугает и вероятный уход вингера в Реал.

К слову, Вирджил восстанавливается от травмы и, скорее всего, не сыграет в этом сезоне. Мохамед провел 18 поединков в текущей кампании АПЛ, где забил 13 мячей и отдал 3 ассиста.

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