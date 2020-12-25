Клопп оценил вероятность ухода Салаха – звезда Ливерпуля нацелился на Реал
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями относительно возможного трансфера Мохаммеда Салаха из клуба.
"Мы не обсуждаем трансферы с журналистами. Зачем начинать это сейчас? Салах находится в хорошем настроении, он набрал отличную форму, а это главное для меня.
Салах не исключает возможности трансфера в Реал или Барселону
Наша пресс-служба сегодня не делала фотографий во время тренировки. Но вы бы увидели, что он смеялся и получал удовольствие. Это тоже хорошо. А все остальное – это ваши дела. Именно журналисты пишут об этом, но ничего такого нет", – цитирует Клоппа Goal.com.
Напомним, фамилия Салаха регулярно фигурирует в трансферных слухах, которые связывают футболиста с возможным переходом в Реал. Сам игрок якобы сообщил свое ближайшее окружение о желании перебраться на Сантьяго Бернабеу, но дальше слухов дело не дошло.
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