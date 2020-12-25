"Мы не обсуждаем трансферы с журналистами. Зачем начинать это сейчас? Салах находится в хорошем настроении, он набрал отличную форму, а это главное для меня.

Салах не исключает возможности трансфера в Реал или Барселону

Наша пресс-служба сегодня не делала фотографий во время тренировки. Но вы бы увидели, что он смеялся и получал удовольствие. Это тоже хорошо. А все остальное – это ваши дела. Именно журналисты пишут об этом, но ничего такого нет", – цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, фамилия Салаха регулярно фигурирует в трансферных слухах, которые связывают футболиста с возможным переходом в Реал. Сам игрок якобы сообщил свое ближайшее окружение о желании перебраться на Сантьяго Бернабеу, но дальше слухов дело не дошло.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею