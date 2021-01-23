Ліверпуль вважає пріоритетним підписання нового контракту з центрбеком Вірджилом ван Дейком, а не з вінгером Мохамедом Салахом. Контракти обох гравців чинні до літа 2023-го.

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Як повідомляє Eurosport, клуб планує оголосити про підписання контракту з нідерландцем влітку, запропонувавши йому покращені умови. Очікується, що, згідно з новою угодою, Вірджил стане найбільш високооплачуваним футболістом Ліверпуля, випередивши Мохамеда (єгиптянин заробляє близько 1 млн доларів в місяць).

Над новим контрактом Салаха Ліверпуль розпочне працювати лише після домовленостей з ван Дейком. Мерсисайдців не лякає і ймовірний відхід вінгера у Реал.

До слова, Вірджил наразі відновлюється від травми та, скоріш за все, не зіграє у цьому сезоні. Мохамед провів 18 поєдинків у поточній кампанії АПЛ, де забив 13 м'ячів та віддав 3 асисти.

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