В январское трансферное окно, очевидно, не стоит ждать громких подписаний от английского Ливерпуля.

Мерсисайдцы, скорее всего, не сделают ни одного зимнего приобретения, сообщает The Athletic.

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Без усиления, в частности, останется центр обороны – самое проблемное звено "красных" в этом году. Ливерпуль из-за тяжелых травм потерял до конца сезона ван Дейка и Гомеса, но вместо них никого не подпишет. Менеджмент чемпиона Англии стремится избежать поспешных решений, которые не вписываются в клубную стратегию с детальными и обдуманными трансферами за приемлемые отступные.

К слову, в начале недели Ливерпуль уступил Саутгемптону и продолжил неудачную серию в АПЛ, что может привести к потере лидерства.

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