Сезон 2020/21 может стать последним для Джорджиньо Вейналдума в футболке Ливерпуля.

Полузащитник отказался от последнего предложения "красных" о продлении контракта, утверждает Todofichajes.

Барселона определилась с будущим Гризманна

Вейналдум хочет получить новый вызов и настроен летом присоединиться к Барселоне. Каталонцы давно охотятся за звездным хавбеком, которого можно будет подписать бесплатно. На Камп Ноу 30-летний игрок воссоединится с Рональдом Куманом, которого хорошо знает по совместной работе в сборной Нидерландов.

Добавим, что Вейналдум провел за Ливерпуль 24 матча в текущем сезоне и отметился одним голом.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му