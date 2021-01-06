Вейналдум отказался от контракта с Ливерпулем ради Барселоны, – СМИ
Сезон 2020/21 может стать последним для Джорджиньо Вейналдума в футболке Ливерпуля.
Полузащитник отказался от последнего предложения "красных" о продлении контракта, утверждает Todofichajes.
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Вейналдум хочет получить новый вызов и настроен летом присоединиться к Барселоне. Каталонцы давно охотятся за звездным хавбеком, которого можно будет подписать бесплатно. На Камп Ноу 30-летний игрок воссоединится с Рональдом Куманом, которого хорошо знает по совместной работе в сборной Нидерландов.
Добавим, что Вейналдум провел за Ливерпуль 24 матча в текущем сезоне и отметился одним голом.
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