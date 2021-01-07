Мерсисайдці, найімовірніше, не зроблять жодного зимового придбання, повідомляє The Athletic.

Вейналдум відмовився від контракту з Ліверпулем заради Барселони, – ЗМІ

Без підсилення, зокрема, залишиться центр оборони – найпроблемніша ланка "червоних" цьогоріч. Ліверпуль через важкі травми втратив до кінця сезону ван Дейка та Гомеса, але нікого не підпише замість них. Менеджмент чемпіона Англії прагне уникнути поспішних рішень, які не вписуються у клубну стратегію з детальних і обдуманих трансферів за прийнятні відступні.

До слова, на початку тижня Ліверпуль поступився Саутгемптону та продовжив невдалу серію в АПЛ, що може призвести до втрати лідерства.

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