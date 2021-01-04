Матч и онлайн-трансляция Саутгемптон – Ливерпуль стартовал в 22:00 по киевскому времени. Поединок закрывал программу 17-го тура Премьер-лиги – правда, Бернли с Фулхэмом свой матч так и не сыграли из-за вспышки COVID-19.

Команда Юргена Клоппа несколько забуксовала, расписав ничьи в двух последних матчах против Вест Бромвича и Ньюкасла. Ситуацией воспользовался Манчестер Юнайтед, который благодаря удачной серии догнал Ливерпуль по количеству набранных очков, но все еще уступал по разнице мячей. Саутгемптон на момент начала игры шел 9-м, набрав 26 пунктов. "Святые" тоже в последнее время не радовали своих поклонников – в последний раз подопечные Хазенхюттля побеждали еще 13 декабря.

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Первый же голевой момент в матче привел к забитому мячу. Ворд-Праус со штрафного забросил на Дэнни Ингза, а экс-нападающий Ливерпуля с острого угла в касание отлично перебросил Алиссона, забив свой 50-й гол в АПЛ. Два парашюта оставили Ливерпуль не у дел – 1:0 уже на второй минуте. Клопп был несколько ошеломлен таким стартом.

Да и его подопечные заметно занервничали – еще до третьей минуты Тьяго Алькантара дважды сфолил и получил заслуженную желтую, а на 15-й минуте его путем пошел Робертсон. Ливерпуль перехватил мяч под свой контроль, однако защита "святых" во главе с Форстером играли довольно уверенно – немногочисленные выстрелы гостей были неточными. Зато удар Дьенепо был более опасным, но мяч пролетел мимо ворот. К слову, через несколько минут после этого Мусса травмировался и покинул поле.

Телла, вышедший на замену, был близок к голу – не хватило считанных сантиметров. На последних секундах первой половины игры Салах с линии вратарской пробил головой мимо ворот. Один удар в створ на две команды за первые 45 минут стал голевым. Юргену Клопппу было над чем подумать и о чем поговорить со своей командой, которая откровенно не впечатлила.

На старте второго тайма мерсисайдцы играли куда активнее и могли претендовать на пенальти. После удара Вейналдума мяч, возможно, задел руку Стивенса, но рефери решил не назначать 11-метровый. Саутгемптон ответил неудачной попыткой Уолкотта – выше. На 58-й минуте Ливерпуль создал свой лучший момент – Стивенс в блестящем подкате заблокировал удар Мане! Ингз и Мане обменялись выстрелами по центру ворот – безуспешно. Ливерпуль едва не получил второй мяч в собственные ворота, однако Хендерсон успел к мячу, который катился уже в пустую рамку. Мерсисайдцы организовали нечто похожее на финальный штурм, однако серьезной опасности у ворот Форстера так и не возникло. На последней угловой пошел даже Алиссон, но безрезультатно. Неточный удар Мане подвел итог поединка.

В конце концов, 1:0 – гол Ингза стал единственным в матче. Ливерпуль потерпел второе поражение в чемпионате и довел безвыигрышную серию уже до трех матчей. У команды Клоппа осталось 33 очка. Саутгемптон поднялся на шестую позицию – 29 пунктов.

17 января Ливерпуль примет "красных дьяволов" на Энфилде – в случае победы манкунианцев над Бернли в перенесенном поединке именно команда Сульшера подойдет к этому матчу лидером Премьер-лиги.

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