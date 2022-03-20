Ливерпуль в непростом поединке победил Ноттингем Форест (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Кубок Англии 2021/22, 1/4 финала

Ноттингем Форест – Ливерпуль – 0:1

Гол: Жота, 79

Юрген Клопп выставил полурезервный состав на поединок против Ноттингем Форест. Нашлось место на поле ван Дейка, Алиссона, Конате, однако игру пропустили Мане, Салах, Робертсон и Александер-Арнольд. В первом тайме выделить можно два момента: дальний удар Цимикаса и выход один на один Фирмино с вратарем, однако голов до перерыва так и не было.

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Вторая половина также прошла под контролем Ливерпуля, но забить удалось только после нескольких замен. Победу принес Жота на 79-й минуте, который замкнул навес Цимикаса с фланга. Гол получился сомнительным, поскольку казалось, что португалец находился в офсайде, но арбитр засчитал взятие ворот.

Это взятие ворот осталось единственным во встрече. Следующим соперником "красных" станет принципиальный соперник – Манчестер Сити. Полуфиналы Кубка Англии состоятся 16 и 17 апреля на легендарном Уэмбли. Во второй паре сойдутся Челси и Кристал Пэлас.

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