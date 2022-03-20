Саутгемптон и Манчестер Сити встречались в 1/4 финала Кубка Англии 2021/22 (1:4). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Александр Зинченко несколько неожиданно оказался в резерве. Украинец не играл в прошлом матче АПЛ против Кристал Пелас, а поединок предыдущей стадии Кубка Англии против Питерборо провел полностью. Хосеп Гвардиола решил доверить левый фланг обороны Жоау Канселу, а украинец начал игру в запасе.

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Ман Сити последние два матча завершил нулевыми ничьими. Если встреча ЛЧ против Спортинга не имела большого значения (команда Гвардиолы де-факто гарантировала себе четвертьфинал еще в первой игре, выиграв 5:0), то осечка с Кристал Пелас позволила Ливерпулю сократить отставание до одного очка. Соответственно, на сегодняшнюю кубковую дуэль против середняка АПЛ Гвардиола выставил боевой состав (разве что за исключением Эдерсона и Диаша).

Первый острый момент создали хозяева. Шейн Лонг в чужой штрафной пошел сразу на трех соперников, но упустил момент для удара. Тут же Стерлинг крутил в дальний угол – Форстер в прыжке забрал мяч. Снова классный обмен моментами. Стерлинг пробил мимо ближнего угла метров с семи, а на 10-й минуте Армстронг после паса Ромеу покатил мимо Стеффена и попал в штангу!

Расплата пришла очень быстро – Сити повел уже на 12-й минуте. Джек Стивенс не смог выбить мяч, Жезус сразу отдал на Стерлинга, а Рахим не без помощи рикошета пробил Форстера.

Гости после забитого гола захватили мяч под свой контроль, но "святые" периодически выбегали в контратаки. Лучший шанс у Армстронга, который после передачи Лонга пробил выше. Сити выждал свой очередной момент и едва не удвоил счет. Канселу прострелил в штрафную, а Форстер удивительным образом среагировал на удар Гюндогана фактически в упор. Добить помешал защитник.

Подопечные Хаззенхюттля могли отыграться перед свистком на перерыв, однако Стеффен выбрал правильную позицию и забрал мяч после удара Ромеу. Впрочем, первая половина игры таки завершилась равновесием на табло. На последних секундах тайма Ляпорт срезал мяч в свои ворота! Саутгемптон отыгрался хоть и курьезно, но заслуженно – на свой гол хозяева наиграли.

A cruel deflection off of @Laporte sees the ball end up in his own goal.#EmiratesFACup pic.twitter.com/6aVSbIsEGq — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022

На старте второго тайма Канселу выполнил эффектный навес шведой, однако де Брюйне и Родри не смогли направить мяч в сетку. Еще один удар бельгийца – выше. У хозяев мог забивать Лонг, который не обработал мяч и упустил шанс выйти на пустые ворота.

Сразу после этого команда Гвардиолы снова вышла вперед. Жезус заработал пенальти, который реализовал Де Брюйне. Форстер угадал, но до мяча не дотянулся.

"Святые" ответили эффектным розыгрышем углового, который завершал Армстронг – мяч не пролетел сквозь частокол ног защитников. Гвардиола бросил в бой Мареза и Фодена, а Зинченко продолжал наблюдать за игрой со скамейки запасных.

Хозяева устроили штурм, и Стеффен спас после удара Эльюнусси. Гости цинично наказали Саутэмптон за нереализацию – на 75-й минуте Фоден с линии штрафной положил мяч в дальний угол. Ассист в активе де Брюйне. Буквально тут же все стало ясно. Марез после паса Гюндогана положил мяч в ближнюю шестерку. Замены Гвардиолы сработали – Марез с Фоденом забили и сняли все вопросы.

Александр Зинченко на 82-й минуте заменил Жоау Канселу. Также вышли и Фернандиньо с Аке. Украинец мог принять участие в голевой атаке, однако Стерлинг не сумел замкнуть подачу Гюндогана. Саутгемптон так и не смог хотя бы сократить отставание в счете – голы Фодена и Мареза деморализовали хозяев. 1:4 – разгромная победа "горожан", но легкой ее не назовешь. "Святые" нанесли фавориту немало проблем, но класс гостей оказался решающим.

Манчестер Сити присоединился к Челси с Кристал Пелас, став третьим полуфиналистом Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает борьбу за победу в трех турнирах.