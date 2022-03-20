Ліверпуль у непростому поєдинку переміг Ноттінгем Форест (1:0) та вийшов до півфіналу Кубка Англії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок Англії 2021/22, 1/4 фіналу

Ноттінгем Форест – Ліверпуль – 0:1

Гол: Жота, 79

Юрген Клопп виставив напіврезервний склад на поєдинок проти Ноттінгем Форест. Знайшлось місце на полі ван Дейку, Аліссону, Конате, проте гру пропустили Мане, Салах, Робертсон та Александер-Арнольд. У першому таймі виділити можна два моменти: дальній удар Цімікаса та вихід віч-на-віч Фірміно з воротарем, однак голів до перерви так і не було.

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Друга половина також пройшла під контролем Ліверпуля, але забити вдалось лише після кількох замін. Перемогу приніс Жота на 79 хвилині, який замкнув навіс Цімікаса з флангу. Гол вийшов сумнівним, оскільки здалось, що португалець перебував у офсайді, але арбітр зарахував взяття воріт.

Це взяття воріт залишилось єдиним у зустрічі. Наступним суперником "червоних" стане принциповий суперник – Манчестер Сіті. Півфінали Кубка Англії відбудуться 16 та 17 квітня на легендарному Вемблі. У другій парі зійдуться Челсі та Крістал Пелас.

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