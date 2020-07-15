Ливерпуль объявил дату получения чемпионского кубка за долгожданную победу в АПЛ

Новоиспеченный чемпион Англии получит трофей 22 июля – после поединка 37-го тура Премьер-лиги против Челси.

По завершении последнего домашнего поединка сезона 2019/20 Ливерпуль получит чемпионский кубок. Это произойдет в среду, 22 июля, после матча 37-го тура против Челси, информирует официальный сайт "красных".

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Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон поднимет трофей на трибуне Коп. Правда, фанаты не смогут разделить долгожданный триумф со своими кумирами. Клуб и руководство АПЛ настойчиво просят болельщиков оставаться дома и не ехать в окрестности Энфилда.

Напомним, Ливерпуль завоевал статус сильнейшей команды Англии впервые с 1990 года. Это 19-й чемпионский титул в истории клуба.

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