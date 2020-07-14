Деньги не пахнут – фанат Манчестер Юнайтед заработал большую сумму на чемпионстве Ливерпуля, рискнув наследством матери

Тони Уорд, 53-летний житель Брэдфорда, поставил 55 тысяч фунтов стерлингов на чемпионство Ливерпуля в сезоне-2019/20.

Эти деньги достались Уорду по наследству от матери, которая умерла в 2017 году. Ставка была сделана не перед началом чемпионата, а 9 октября. На тот момент Ливерпуль уже лидировал в АПЛ, одержав восемь побед в восьми матчах. Поэтому коэффициент на победу команды Клоппа снизился и составил 1.66. Выигрыш британца составил 91 тысячу фунтов.

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Интересно, ничто даже в той ситуации Уорд сильно рисковал, так как Ливерпуль до этого не становился чемпионом 30 лет. Когда казалось, что ставка уже не может проиграть, Уорду снова пришлось нервничать. АПЛ приостановили из-за пандемии, и некоторое время существовала вероятность, что турнир не возобновят, а его результаты аннулируют.

Изюминкой ситуации можнна считать тот факт, что сам британец с детства болеет за Манчестер Юнайтед – злейших врагов Ливерпуля. Похоже, деньги действительно не пахнут. Кроме того, Уорд убежден, что поступил с наследством от матери правильно. "Она бы не возражала против того, что я сделал с деньгами – вовсе нет. Ей нравился адреналин! Ей нравились скачки. Но я бы все отдал, чтобы моя мама все еще была рядом", – приводит слова Тони The Sun.

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