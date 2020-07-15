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Ліверпуль оголосив дату отримання чемпіонського кубка за довгоочікувану перемогу в АПЛ

21:19 - Читать на русском
Ліверпуль оголосив дату отримання чемпіонського кубка за довгоочікувану перемогу в АПЛ
Ліверпуль – чемпіон Англії 2019/20 / ФК Ліверпуль

Новоспечений чемпіон Англії отримає трофей 22 липня – після поєдинку 37-го туру Прем'єр-ліги проти Челсі.

 

По завершенні останнього домашнього поєдинку сезону 2019/20 Ліверпуль отримає чемпіонський кубок. Це станеться у середу, 22 липня, після матчу 37-го туру проти Челсі, інформує офіційний сайт "червоних".

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Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон підніме трофей на трибуні Коп. Щоправда, фанати не зможуть розділити довгоочікуваний тріумф зі своїми улюбленцями. Клуб та керівництво АПЛ наполегливо просять вболівальників залишатися вдома та не їхати в околиці Енфілда.

Нагадаємо, Ліверпуль завоював статус найсильнішої команди Англії вперше з 1990 року. Це 19-й чемпіонський титул в історії клубу.

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Англія АПЛ Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Челсі
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