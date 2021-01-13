Ливерпуль не сможет рассчитывать на Матипа в матче с МЮ – манкунианцы также имеют звездную потерю
Ливерпуль и Манчестер Юнайтед имеют кадровые потери перед центральным матчем 19-го тура АПЛ.
Матип не успевает восстановиться к матчу против Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Mirror.
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Камерунец уже вернулся к тренировкам, однако до сих пор не занимался со своими партнерами по команде. Впрочем, у Манчестер Юнайтед матч может пропустить Марсьяль, который повредил подколенное сухожилие в матче против Бернли, сообщает Manchester Evening News. Сроки восстановления француза не называются.
Отметим, что матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед состоится 17 января, начало встречи в 18:30.
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