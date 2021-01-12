В рамках 18-го тура АПЛ Ньюкасл на выезде уступил Шеффилд Юнайтед. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 18-й тур

Шеффілд Юнайтед – Ньюкасл – 1:0

Гол: Шарп, 72 (пен)

Удаление: Фрейзер, 45 (Ньюкасл) (вторая желтая)

Бернли – Манчестер Юнайтед – начало в 22:15

Вулверхэмптон – Эвертон – начало в 22:15

До сегодняшнего дня в топ-чемпионатах Европы осталась только одна команда, которая в нынешнем сезоне не выиграла ни одного поединка – Шеффилд Юнайтед.

"Клинки" в родных стенах принимали Ньюкасл. Под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве – Фрейзер за три минуты умудрился получить две желтые карточки.

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Во второй половине встречи "сороки" держались до 72-й минуты, когда Фернандес грубо сфолил в штрафной и привез одиннадцатиметровый. Его без особых проблем реализовал Шарп – голкиперу не удалось угадать направление удара. До конца матча "клинки" имели еще несколько шансов, чтобы увеличить преимущество, однако реализовать их не удалось.

Шеффилд Юнайтед хоть и остался последним в турнирной таблице, однако же получил долгожданную первую победу. Ньюкасл расположился на 15-й строчке первенства.

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