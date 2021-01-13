Матіп не встигає відновитись до матчу проти Манчестер Юнайтед, повідомляє Daily Mirror.

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Камерунець вже повернувся до тренувань, проте досі не займався зі своїми партнерами по команді. Втім, у Манчестер Юнайтед матч може пропустити Марсьяль, який пошкодив підколінне сухожилля у матчі проти Бернлі, повідомляє Manchester Evening News. Терміни відновлення француза не називаються.

Зазначимо, що матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться 17 січня, початок зустрічі о 18:30.

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