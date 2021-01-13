Ліверпуль не зможе розраховувати на Матіпа у матчі з МЮ – манкуніанці також мають зіркову втрату
Ліверпуль та Манчестер Юнайтед мають кадрові втрати перед центральним матчем 19-го туру АПЛ.
Матіп не встигає відновитись до матчу проти Манчестер Юнайтед, повідомляє Daily Mirror.
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Камерунець вже повернувся до тренувань, проте досі не займався зі своїми партнерами по команді. Втім, у Манчестер Юнайтед матч може пропустити Марсьяль, який пошкодив підколінне сухожилля у матчі проти Бернлі, повідомляє Manchester Evening News. Терміни відновлення француза не називаються.
Зазначимо, що матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться 17 січня, початок зустрічі о 18:30.
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