Ливерпуль не смог убедить Дембеле покинуть Барселону

Нападающий Барселоны Усман Дембеле не имеет большого желания покидать команду во время летнего трансферного окна.

Несколько дней назад каталонский клуб получил предложение по игроку от Ливерпуля, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

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По информации источника, "красные" планировали взять Усмана в платную аренду с правом последующего выкупа. Однако от перехода отказался сам Дембеле. Француз дал понять, что хочет остаться в Барселоне. Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" стремятся расстаться с 23-летним вингером.

Напомним, Дембеле перебрался в Барселону из дортмундской Боруссии летом 2017-го за 125 млн евро. В нынешнем сезоне француз провел всего 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч. Последний раз нападающий выходил на поле еще в ноябре прошлого года.

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