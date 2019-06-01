Геній, який працював на Тоттенхем, повертає Ліверпуль у топ своїми секретами – дива, яким позаздрив би і Лобановський

Юрген Клопп зробив Ліверпуль однією з найсильніших команд Європи, прививши, можливо, найвидовищніший стиль гри. За всім цим стоїть гігантська праця не лише гравців і тренерів, а й воістину геніальних сірих кардиналів – команди математиків, які знають все найважливіше про божевільну кількість футболістів. Іан Грем очолює цю унікальну групу аналітиків Ліверпуля.

Тренер однієї з найбільш невдачливих команд в історії – його треба брати

Брюс Шонфельд з The New York Times побачив, як це працює. "Футбол 24" вибрав найцікавіше з його великої і вражаючої статті. Вони познайомились у листопаді 2015-го. Саме йшов третій тиждень роботи Юргена Клоппа головним тренером Ліверпуля. Іан Грем, керівник відділу аналізу даних, завітав у кабінет німецького фахівця. Валлієць за походженням, хлопець, в якого обмаль фото в мережі, він хотів переконати тренера, що його робота стане у пригоді. З нагоди першого особистого знайомства Грем ніс у руках добрячу стопку видрукуваних паперів. Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів Він розклав ці свої документи і почав розказувати про матч Борусії Дортмунд, яку в сезоні перед тим тренував Клопп, проти Майнца. Команда Юргена тотально домінувала проти клубу, який посів 11-е місце, але програла 0:2. Коли Іан почав пояснювати зміст його паперів, Клопп у захваті прокричав: "О, ти бачив цей матч. Це була шалена гра. Ми їх розбили, ти сам бачив!" Грем, звісно, не дивився цієї зустрічі. Як і безлічі інших, про які може розповісти так, ніби бачив на власні очі та ще й з кількома повторами. Коли тієї осені Ліверпуль вирішував, ким замінити звільненого Брендана Роджерса, Грем надав американським босам, які полюбляють вчитуватись в аналітику, цифрове зіставлення кожного пасу, удару та відбору, які здійснили гравці Клоппа в Борусії. Валлієць створив для цього спеціальну математичну модель. Він до дрібниць проаналізував кожен матч, вираховуючи дії всіх гравців, і виявилося, що Дортмунд, який завершив сезон 7-м, повинен був фінішувати віце-чемпіоном. Це означало, що слабкий результат "джмелів" не мав нічого спільного з Клоппом, хоча його репутація і підупала через турнірний провал. Просто він тренував одну з найбільш невезучих команд в недавній історії футболу. Взяти тільки матч з Майнцом: 19:10 за ударами, 85:55 за доставкою м'яча в зони атаки, 36:17 за діями у штрафному суперника, контроль гри приблизно дві третини часу. Борусія програла через 2 дитячі фейли. На 70-й не реалізували пенальті, через 4 хвилини забили у свої ворота. При цьому команда Клоппа була кращою у практично кожному аспекті гри – крім результату. У футболі в середньому забивають менше 3-х голів за матч. Момент фарту тут має значно більший вплив, ніж в інших видах спорту. Рикошет, після якого м'яч залітає у сітку або йде повз ворота, має шалений вплив на результат. Матч з Ганновером також було програно (0:1) попри ще більшу перевагу в усьому, але Грем відзначив: "Ви створили удвічі більше моментів". Емоційний Клопп і тут не витримав: "Ти бачив цей матч? Ми розбили їх! Я ніколи не бачив нічого подібного. Ми повинні були виграти. Ах, ти ж це бачив!" Аби зрозуміти гру, не потрібно її дивитися – у нього є досьє на 100 тисяч футболістів Грем зізнався, що не переглянув жодного матчу Борусії в тому сезоні. Ні тобі прямих трансляції, ні повторів. Щоб зрозуміти суть того, що відбулося, йому просто потрібно було зазирнути у свої таблиці. У традиційно американських видах спорту бейсболі та баскетболі останнім часом помітний все більший вплив аналітиків на тактику. А чи не настав час революції і у футболі? Символічно, що її флагманом може стати Ліверпуль – клуб, яким володіє бізнес-група зі Штатів.

Футбол – це така річ, яка противиться статистиці до останнього. Грем, який здобув ступінь доктора наук у Кембріджі, створив базу даних 100 тисяч футболістів зі всього світу. Радячи, кого з потенційних новачків варто придбати і як їх найкраще використовувати на полі, він допоміг "червоним" знову підібратися до вершин англійського і міжнародного футболу. При цьому Іан зізнається, що не любить переглядати відеонарізки гравців, бо це збиває з пантелику, на відміну від формул.

Ліверпуль програв лише 1 матч з 38 в останньому сезоні АПЛ – найбільш вимогливому турнірі в історії. Та попри це Манчестер Сіті й так обійшов його на 1 бал, вигравши всі матчі, починаючи з січня. Команда Клоппа встановила рекорд очок для віце-чемпіона (97), а також другий рік поспіль вийшла у фінал Ліги чемпіонів, цього разу відігравши 3 голи у неймовірної Барселони. Саме Ліверпуль значно більше покладається на дані аналітиків, ніж інші клуби – це стосується і кадрових рішень, і тактичних.

Завдяки його успіхам в Англії та за її межами почали більше цінувати роботу з цифрами. Усе частіше клуби схиляються до того, щоб найняти аналітика без футбольного минулого – в погоні за певного роду трендом. У Дортмунді Клопп не працював з жодними цифрами. Його повністю поглинала робота на полі з молодою командою. Однак після зустрічі з Гремом його осінило – цей аналітик, який не бачив жодного матчу Борусії, розумів невезіння команди настільки влучно, ніби був її тренером. Згодом німець дізнався, що без аналізу валлійця його б не взяли на роботу. "Відділ у кінці коридору є причиною, чому я тут", – якось сказав Клопп про цю впливову аналітичну групу.

Власник Ліверпуля: цифри та алгоритми – наша зброя у боротьбі з олігархами і шейхами

Американець Джон Генрі побудував свої статки завдяки алгоритму, який вираховував коливання на ринку соєвих зерен. У його компанії, яка викупила клуб за 480 млн доларів у 2010-му, фактично жодне рішення не ухвалюється без аналізу даних: чи то призначення директора, чи то позиція гравця Бостон Редс Сокс – бейсбольної команди, якою володіє група Fenway Sports. Ці інвестори не можуть собі дозволити конкурувати у фінансовому плані з російським олігархом Абрамовичем (Челсі) чи шейхами з Манчестер Сіті, тому повинні діяти розумно.

За перші 6 сезонів керування Генрі Ліверпуль лише раз піднявся вище за 6-е місце. Так само і в ЛЧ вийшли лише в одному випадку, вилетівши відразу на груповій стадії. "Вони занадто довіряють цифрам", – казали більш традиційні футбольні експерти. Найбільшим викликом для Клоппа нібито мала стати "зміна глибоко вкоріненої віри, що статистика футболістів та аналітики можуть дати відповіді на більшість питань". Насправді німецький тренер черпає інформацію і з традиційніших джерел, відтак його тактика – це поєднання даних зі статистики та інтуїтивного начала.

Надприродна магія футболу – аналітики дечого передбачити не можуть

Перед першим півфіналом Ліги чемпіонів 2018/19 проти Барселони Клопп зосереджувався на тому, як його ультрашвидкісні захисники зможуть тиснути на форвардів суперника, перехоплювати паси, а разом з тим починати миттєві контрвипади. План діяв, але забили каталонці – у футболі часто буває. що тактична перевага не приносить гольової здобичі. Феноменальний гол Мессі зі штрафного, здавалось, кричав про те, що жоден статистичний аналіз не підготує тебе до таких надприродних проявів подібних гравців.

Схожим геніальним чином Ліверпуль вибив Барсу з ЛЧ. Коли Александр-Арнольд виконав кілька кроків, після чого раптово змінив напрямок руку і подав кутовий – Оріджі, який підміняв лідера команда в атаці, забив вирішальний. М'яч до сенсаційного героя потрапив після двох відскоків від газону. Це був гол, який неможливо запланувати, передбачити, розрахувати. "Ми не мали нічого спільного з четвертим забитим м'ячем", – як завжди стриманий Грем обережно відхрестився від заслуг, які почали йому приписувати.

Незважаючи на те, що в інших видах спорту використовують широкий спектр статистичних даних для оцінки гравців і команд, донедавна у футболі мало переймалися чимсь більшим, ніж іменем автора взяття воріт. Зараз почали розраховувати море даних, з яких кількість ударів кожного окремого футболіста та відсоток володіння м'ячем – ще найпростіші цифри. Здавалось також неможливо визначити щось напевне у спорті, в якому твій гравець може забити вирішальний гол, але при цьому не зробити більше нічого корисного, а це саме взяття воріт приходить після невдалого виносу чи рикошету від команди, яка домінувала більшість матчу.

Ліверпуль – не перший в АПЛ, хто створив аналітичний відділ у пошуках "золотого правила"

Перед ним був Челсі. Це перший клуб англійської Прем'єр-ліги, що створив команду аналітиків у своєму штабі. Пізніше Арсенал "цілком таємно" придбав за 2 мільйони фунтів компанію StatDNA, яка займається статистичним аналізом. Однак тренери цих лондонських клубів не змогли знайти переваг використання їхніх даних. Аналітики не стали для них помічниками. Може, тому, що вони були надто зайняті боротьбою за свої крісла, аби вникати, що там і як.

Коли тренерам та експертам пропонували розглянути стрілочки, теплові карти гравців та усілякі там очікувані голи, вони іронічно відповідали у дусі керманича Динамо Олександра Хацкевича чи співведучого "Великого футболу" Віктора Леоненка про якісь цифри, які нічого не значать. Екс-півзахисник Челсі та збірної Шотландії Крейг Берлі якось вибухнув в ефірі ESPN, де працює експертом, коли його запитали про xG – скільки команда мала забити, враховуючи кількість та якість моментів. "Який же це повний абсурд! Я можу чекати подарунків від Санта Клауса, але і так їх не отримаю. Що це взагалі таке – очікувані голи".

"Наша гра занадто непередбачувана, щоб ухвалювати рішення, опираючись на статистику, бо футбол – це не бейсбол чи американський футбол", – вважає екс-наставник Вест Хема, збірної Англії, Евертона та ще 9 команд. З іншого боку це гарне пояснення для тренера, який так і не виграв нічого і ніде на серйозному рівні, чи не так? Натомість такі клуби, як Ліверпуль, можуть отримувати перевагу над значно багатшими суперниками завдяки оцінці гравців за критеріями, які раніше майже ніхто не брав до уваги. Ці ж футболісти щось робили і забивали, і це все можна впорядкувати та проаналізувати, аби відшукати та зване "золоте правило".

Грем збирає дані, які пересічний вболівальник навіть уявити собі не може. Наприклад, що лівий вінгер робить сильні подачі за спини захисникам, натомість правий виконує рідші кроси по землі, але вони точніші і частіше приводять до голів. Ніби звучить банально, але у футболі це справжня революція. Гравцям уся статистична інформація подається у перевареному Клоппом вигляді. Вони просто знають, що "хтось за зачиненими дверима провів не одну годину з даними". Не всі усвідомлюють, що за цим аналізом стоїть група професорів з математики.

З Кейта не міг зрівнятися ніхто – як помітити феноменального гравця

Коли наприкінці січня Ліверпуль отримав шанс збільшити перевагу над Манчестер Сіті до 7 очок, на його шляху став Лестер. Грем у клубі не лише збирає дані та переводить їх у формули, доступні для тренера, він також має дуже вагоме слово при підписанні гравців. Гвінейський опорник став одним з тих, на кому Іан наполягав ледь не найбільше. Він відкрив талант Набі Кейта, помітивши вражаючі цифри у своїй базі ще тоді, коли той грав за австрійський Зальцбург до переходу в РБ Лейпциг.

На ту пору це був опорник, якого ставили перед центральними захисниками. Іноді такі півзахисники еволюціонують в універсальних центральних хавбеків. Ще рідше – в атакувальних з більшістю завдань, орієнтованих на напад. Кейта вдалось і те, і це. Цифри показували, що ніхто не може з ним зрівнятися. Універсальність і зміна позицій внесла певну плутанину в статистику Набі, адже у деяких півзахисників за позицією є більше шансів створити чи реалізувати момент, а в інших – вступити в єдиноборство та відбір. Грем низько оцінює подібний метод аналізу. Трохи менш зневажливо він ставиться до такої статистика, як відсоток точності передач.

Замість цього Іан за декілька місяців розробив модель, яка розраховує шанс забити гол перед і після будь-якої тактико-технічної дії (ТТД) – пасу, невлучного удару, підкату. З використанням цієї моделі Грем показує, наскільки сильно той чи інший гравець впливає на шанси своєї команди перемогти. Відсоток успішних передач Кейта нижчий, ніж в інших топових півзахисників. Однак цифри шефа аналітиків Ліверпуля показують, що гвінеєць частіше застосовує паси, які в разі успішності дають партнеру вищий за середній шанс забити.

Скаути розгледіли у Кейта різнопланового півзахисника. Грем же побачив на своєму ноутбуку феноменального гравця. Набі постійно працює над тим, щоб переправити м'яч у надзвичайно вигідні позиції біля воріт суперника. Цього може не помітити навіть уважний глядач, поки йому не вкажуть на такий факт. Грем з 2016 року радив Ліверпулю придбати гвінейця, що і було зроблено влітку 2018-го.

Згаданий матч проти Лестера на перший погляд не відповідав похвальним тезам Іана. Розрахунки рівнянь все ще показували, що гвінеєць грав на своєму звичному рівні, але лише мала частина уболівальників могла з цим погодитися. Ба, навіть деякі з клубних босів були налаштовані скептично. Голи та асисти допомогли б Кейта і заспокоїли б Грема. У другому таймі Набі на дриблінгу пройшов декількох захисників Лестера і вийшов на воротаря. Грем підвівся зі свого місця, і в цей момент гвінеєць вдарив. У ту ж мить захисник врізався в Кейта, а м'яч пройшов повз ворота.

До розчарування уболівальників, суддя не вказав на 11-метрову позначку. Грем важко видихнув. Незабаром Кейта замінили, Ліверпуль не дотиснув Лестер. Іан оплесками проводжав гвінейця, але не був переконаний, чи той провів хороший матч, мовляв, потрібно було поглянути на цифри. "Якщо хтось із них грає погано, для мене це прирівнюється до особистої образи". Грем хоче, щоб клуб, який найняв його (і за який він вболівав ще з дитинства у 1980 рр., коли там феєрив земляк Іан Раш), перемагав. Однак він також хоче, аби його оцінки конкретних футболістів виправдовувались в реальності.

Грем починав з... Тоттенхема

Він пішов з науки, бо стало нецікаво. Усі головні відкриття у фізиці полімерів, якою займався, вже були зроблені, а роками працювати над тим, що може стати лише крихітним кроком уперед, – не для нього. Спочатку йому підсунули оголошення про набір у нову компанію, яка хотіла консультувати футбольні клуби. Там його взяли і відразу ж порадили прочитати книгу "Moneyball" про те, як математика змінила американський бейсбол і перевернула його не зовсім чесні правила великої гри.

Цікаво, що у 2008-му Грем влаштувався працювати у Тоттенхем, з яким понад 10 років потому випало зустрітися у фіналі Ліги чемпіонів-2019. Там він протримався до 2012-го, позаяк у клубі в основному працювали тренери, які скептично ставилися до пропозицій валлійця. Насправді навряд чи тоді знайшлося б багато фахівців, які повелися б інакше. Коли нові американські власники придбали Ліверпуль, йому дали завдання побудувати відділ аналізу даних за зразком бейсбольних клубів США.

Недооцінені гравці – як знайти дорожчого за Мессі хлопця, якого потім захочуть світові гранди

У клубі дуже прохолодно зустріли його прихід. "О, ці хлопці з ноутбуками. Та вони нічого не петрають у футболі", – тривалий час іронізували йому у спину. Грему було байдуже. Його вже було не зупинити в пошуках збоїв системи – метою було знайти недооцінених гравців, які, утім, колись уже перебували на першому плані. Минулої зими Іан вивів на екран певні дані зі свого ноутбука. Таблиці показували статистику забитих м'ячів, голів на хвилину, створених моментів і очікуваних голів. "Іноді не мусиш заглиблюватися більше", – сказала людина, яка зазвичай ці показники називає надто спрощеними.

У 2014-му Челсі придбав Салаха – зірку, що сходить. Мохамед забив у Базелі тільки 9 голів за 2 сезони, але він забив лише двічі за лондонський клуб. Атакувального півзахисника збірної Єгипту здавали по орендах і вважали списаним матеріалом для АПЛ. Це унікальне ліга, вважають англійські фанати. Найсильніше конкурентне середовище з усіх. майже без прохідних матчів. Жахлива погода, силовий і брутальний футбол, який деяким технарям просто не підходить. "Салах не впорався в Челсі? Я з цим не згоден", – суперечить масовій думці Грем.

Іан вважає, що Мо грав у Лондоні так само якісно, як і до того та після. На його захист наводить формули та рівняння. Валлієць побачив шанс у тому загальноприйнятому підході, що "гра в АПЛ відрізняється від усього іншого", мовляв, це неефективність системи. Грем рекомендував Ліверпулю взяти на себе ризик трансферу гравця, який феєрив у далеко не такій інтенсивній лізі, як Серія А. Того ж липня Рома отримала за свого лідера непоганий 41 мільйон доларів, хоча зараз ці гроші здаються смішними.

Цифри Грема показували, що Мохамед буде прекрасно взаємодіяти з Фірміно – ще одним форвардом, який створює більше "очікуваних голів", ніж практично будь-хто інший. І ці припущення втілились у життя. Салах стабільно перетворював ці очікувані голи у справжні. У сезоні 2017/18 єгиптянин побив гольовий рекорд АПЛ, забивши 32 м'ячі. Він став символом відродження Ліверпуля і якнайкраще довів, що стратегія Генрі та його компанії Fenway працює.

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У наступному сезоні Мохамед знову став найкращим бомбардиром, розділивши це звання з одноклубником Мане та Обамеянгом. Зараз Салах коштує дорожче за Мессі – згідно з оцінками CIES, вартість єгиптянина становить 185 млн євро. Його хочуть ледь не всі гранди – від Реала до ПСЖ. Схожа і на практиці, мабуть, важливіша історія відбулась і з Феліпе Коутінью. Після приходу Грема у Ліверпуль його попросили зайнятися лівим вінгером Інтера.

Цифри Іана говорили на користь бразильця, якого викупили за якихось 16 млн доларів. За 5 років Коутінью зробив суттєвий внесок у зростання "червоних". Та найсуттєвіше ситуацію ілюструвала вартість його продажу в Барселону готівкою – приблизно 170 млн доларів. Назабаром Ліверпуль витратив понад 200 мільйонів на тріо гравців: воротар Аліссон Беккер, півзахисник Фабінью і центрбек ван Дейк стали фундаментально важливими футболістами для нинішньої команди Клоппа. Усі вони були предметом бажань топ-клубів і коштували далеко не копійки. Однак власник клубу Генрі зізнався, що без продажу Коутінью цих трансферів просто не було б – не по кишені.

Астрофізик, чемпіон з шахів і син професора – команда мрії шукає нову версію футболу

У штабі аналітиків Грема ще 3 фахівці. Тім Васкет раніше займався астрофізикою. Дафідд Стіл – колишній чемпіон з шахів серед юніорів, у нього також докторський ступінь з математики. Вілл Спірман прийшов найпізніше. Син професора з Техасу, отримав науковий ступінь Гарварду з фізики високих енергій, працював на Європейську асоціацію ядерних досліджень, де своєю дисертацією посприяв фундаментальному відкриттю бозона Хіггса. Інший клуб міг би найняти таких аналітиків, як Грем, Васкет, Стіл чи Спірман. Однак майже неможливо собі уявити, щоб хтось ще, крім Ліверпуля, запросив їх усіх.

Вони зазвичай приїжджають на клубну базу Мелвуд ще до сніданку. Яйця, 5-6 видів салату та запечена яловичина в меню. Гравці і тренери сидять разом, аналітики за окремим столиком. Дружня тепла атмосфера, але навряд чи гравці розрізняють, хто є хто з цих розумників. "Якого футболіста колективна думка найточніше оцінює? Напевно, Мессі. Якщо він не перший, то точно другий. Тож помилка може бути максимум на одну сходинку", – Спірман сам запитує, сам і знаходить відповідь.

Вони хочуть спробувати знайти інший спосіб гри. Футбол – це сума тисяч індивідуальних дій, але моделі Грема можуть враховувати тільки передачі, удари і рухи м'яча, які можна виокремити з офіційних джерел. "У нас, як і раніше, багато фундаментальних обмежень наявних даних. Ми дивимося крізь каламутну лінзу", – вважає Іан. Спірман хоче математично відобразити те, що реально відбувається на полі. Тобто не просто пас від захисника до півзахисника, а наскільки легко ця передача пройшла, що сталося після неї. Спірман має надію пробитися через цей туман.

Аналітиків до біса дратує факт непередбачуваності футболу. За умов відсутності трофеїв, коли Ліверпуль лише підходив максимально близько до здобуття вершин, їхню роботу все ще норовлять оцінити як щось обмежене, що не дає команді зробити фінальний переможний крок, а тільки підводить до певної межі. Але так працює імовірність – ти можеш зробити і вирахувати все ідеально, а один рикошет, непризначений пенальті чи індивідуальна помилка приведе до краху. Згадайте тільки, що творилось з воротарем Ліверпуля у київському фіналі ЛЧ проти Реала. І подібні речі засмучують цих геніїв цифр, але роблять гру №1 ще більш прекрасною та захопливою.

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"Усе є число", – цитував якось Піфагора легендарний тренер Динамо Валерій Лобановський. Можна і потрібно прорахувати всі варіанти та елементи гри. "Випадковість – теж вияв певної закономірності. Не можна вимагати від футболістів сучасної гри, а перебувати на організаційному рівні позавчорашнього дня". Що ж, видатний український тренер міг би бути задоволений дивами розвитку європейського футболу сьогодення.