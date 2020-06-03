toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Дембеле согласился сменить Барселону на Ювентус – есть одна проблема

12:13 74 Читати українською
Дембеле согласился сменить Барселону на Ювентус – есть одна проблема
Усман Дембеле / фото: Барселона

Вингер испанской Барселоны Усман Дембеле может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Туринский Ювентус рассматривает возможность осуществления трансфера Усмана Дембеле из Барселоны, сообщает Calciomercato.com.

Ливерпуль нашел альтернативу Вернеру в Испании

По информации издания, над сделкой работает спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи. Французский вингер уже дал предварительное согласие на переезд в туринский клуб. Проблемой может стать стоимость француза. Ювентус не планирует платить большие деньги за игрока, который часто попадает в лазарет, а Барса не может позволить себе сделать значительную скидку.

Напомним, Дембеле перебрался в Барселону из дортмундской Боруссии летом 2017 за 125 млн евро. В нынешнем сезоне француз провел всего 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч. Последний раз нападающий выходил на поле еще в ноябре прошлого года.

Велика дилема Барселони – топ-форвард проти колишнього лідера та роль Мессі у трансферній політиці в умовах кризи

blog_ava
Динамо рассматривает сенсационную замену Михайличенко – новым тренером может стать иностранец
10:26
928
Теги
Барселона Барселона Италия Усман Дембеле Усман Дембеле Фабио Паратичи Ювентус Ювентус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
54
мин
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук