Дембеле согласился сменить Барселону на Ювентус – есть одна проблема

Вингер испанской Барселоны Усман Дембеле может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Туринский Ювентус рассматривает возможность осуществления трансфера Усмана Дембеле из Барселоны, сообщает Calciomercato.com.

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По информации издания, над сделкой работает спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи. Французский вингер уже дал предварительное согласие на переезд в туринский клуб. Проблемой может стать стоимость француза. Ювентус не планирует платить большие деньги за игрока, который часто попадает в лазарет, а Барса не может позволить себе сделать значительную скидку.

Напомним, Дембеле перебрался в Барселону из дортмундской Боруссии летом 2017 за 125 млн евро. В нынешнем сезоне француз провел всего 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч. Последний раз нападающий выходил на поле еще в ноябре прошлого года.

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