Ливерпуль не готов платить Барселоне за Коутиньо – бразилец будет выбирать другой английский гранд

Трансфер хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо не входит в список приоритетных целей Ливерпуля.

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Mundo Deportivo.

Коутиньо рискует пропустить завершение сезона

Юрген Клопп был бы не против усилить свою команду Коутиньо, но не за 120 млн евро. Кроме того, у Ливерпуля есть бюджетная альтернатива – собственный воспитанник Харри Уилсон, который проводит хороший сезон в аренде за Борнмут. Хавбеку Барселоны придется выбирать среди других вариантов. Об интересе Челси и Тоттенхэма к Коутиньо известно давно, но в борьбу может вступить еще один английский гранд – Манчестер Юнайтед. Если "красные дьяволы" не договорятся по Грилишу или Беллингему, то шансы бразильца переехать на Олд Траффорд существенно возрастут.

Напомним, текущий сезон Коутиньо проводит в аренде за Баварию – 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

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