Коутиньо рискует пропустить завершения сезона

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо может уже не сыграть за немецкий гранд.

Коутиньо нужно минимум 6 недель реабилитации после операции на правой лодыжке, сообщает Mundo Deportivo.

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Таким образом 27-летний бразилец рискует больше не сыграть за Баварию, цвета которой он защищает на правах аренды. Напомним, контракт игрока принадлежит Барселоне.

Бундеслига – первая из европейских топ-лиг, кто объявил о восстановлении сезона. Матчи стартуют с 16 мая.

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