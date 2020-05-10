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Коутиньо рискует пропустить завершения сезона

20:34 28 Читати українською
Коутиньо рискует пропустить завершения сезона
Филиппе Коутиньо / Фото ФК Бавария

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо может уже не сыграть за немецкий гранд.

Коутиньо нужно минимум 6 недель реабилитации после операции на правой лодыжке, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона имеет серьезную дилемму с трансфером Коутиньо – сэкономить немалую сумму или угодить Сетьену

Таким образом 27-летний бразилец рискует больше не сыграть за Баварию, цвета которой он защищает на правах аренды. Напомним, контракт игрока принадлежит Барселоне.

Бундеслига – первая из европейских топ-лиг, кто объявил о восстановлении сезона. Матчи стартуют с 16 мая.

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Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бавария Бавария Барселона Барселона Германия Трансферы Баварии
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