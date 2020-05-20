Ліверпуль не готовий платити Барселоні за Коутінью – бразилець обиратиме інший англійський гранд

Трансфер хавбека Барселони Філіппе Коутінью не входить до списку пріоритетних цілей Ліверпуля.

Керівництво "червоних" не планує витрачатися на бразильця в умовах економічної кризи, інформує Mundo Deportivo.

Коутінью ризикує пропустити завершення сезону

Юрген Клопп був би не проти підсилити свою команду Коутінью, але не за 120 млн євро. Крім того, у Ліверпуля є бюджетна альтернатива – власний вихованець Харрі Вілсон, який проводить хороший сезон у оренді за Борнмут. Хавбеку Барселони доведеться обирати серед інших варіантів. Про інтерес Челсі і Тоттенхема до Коутінью відомо давно, але в боротьбу може вступити ще один англійський гранд – Манчестер Юнайтед. Якщо "червоні дияволи" не домовляться щодо Гріліша або Беллінгема, то шанси бразильця переїхати на Олд Траффорд суттєво зростуть.

Нагадаємо, поточний сезон Коутінью проводить у оренді за Баварію – 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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