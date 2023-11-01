Эберль был уволен с поста спортивного директора РБ Лейпциг в сентябре, и с тех пор находится в "Garden leave" – практике, при которой уволенный сотрудник сохраняет свою должность и заработную плату, но не допускается непосредственно к работе. Как информирует Sports Zone, Макс договорился о работе в Баварии, но РБ Лейпциг его туда не отпускает.

Венгер признал силу главного врага Арсенала и определил топ-4 команд АПЛ

Согласно источнику, в связи с подобным конфликтом Эберль готов отказаться от работы в Баварии ради ухода в Ливерпуль. Он уже дал согласие на присоединение к "красным".

Сейчас должность спортивного директора Ливерпуля занимает Йорг Шмадтке.

Кубок Германии: Лейпциг не сумел защитить титул, ужас Униона продолжается