"Мне не всегда нравится говорить то, что я чувствую на самом деле. В глубине души я верю, что Тоттенхэм станет одним из претендентов на чемпионство. Они купили Джеймса Мэдисона, который является отличным игроком. Он является связующим звеном между опорной зоной полузащиты и атакой, а еще привнес в команду немного технического творчества.

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Также они купили Мики ван де Вена, которого я считаю исключительным игроком. До этого у них были проблемы в этой зоне, и Уго Льорис тоже провел прошлый сезон не лучшим образом. И перемещение Сона в центр работает очень хорошо.

Что касается первой четверки АПЛ, то я назову Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм и Ман Сити, конечно. Так выглядит лучшая четверка АПЛ на этот момент", – цитирует Венгера MailSport со ссылкой beIN Sports.

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