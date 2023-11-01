Кубок Германии: Лейпциг не сумел защитить титул, ужас Униона продолжается
В Кубке Германии состоялись матчи 1/16 финала с участием клубов Бундеслиги.
Кубок Германии, 1/16 финала
Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0
Гол: Черны
Удаление: Поульсен, 56 (Л)
Штутгарт – Унион – 1:0
Гол: Ундав, 45
Санкт-Паули – Шальке – 2:1
Голы: Хартель, 57 (пен), Эггештайн, 102 – Каменьски, 16
Хомбург – Гройтер Фюрт – 2:1
Голы: Айзеле, 31, Харрес, 83 – Хргота, 52
Кайзерслаутерн – Кельн – 3:1
Голы: Тахи, 19, Редондо, 47, Риттер, 65 – Тильманн, 71
Арминия – Гамбург – 1:1 (по пенальти – 3:4)
Голы: Шипноски, 11 – Ятта, 77
Боруссия М – Хайденхайм – 3:0
Голы: Сибаче, 3, 9, Хак, 44
Унтерхакинг – Фортуна – 3:6
Голы: Хобш, 24, 55 (пен), Скарлатидис, 71 – Клаус, 65, Йоханнессон, 66, 78, 107, Цолис, 115, Ястжембски, 117
В центральном матче дня Лейпциг проиграл Вольфсбургу. Действующие обладатели Кубка Германии пропустили быстрый гол, а в начале второго тайма остались в меньшинстве и не сумели оформить камбек.
Унион потерпел 11 поражение подряд. К неудачам в Бундеслиге и Лиге чемпионов прибавился вылет из национального кубка. Берлин уступил Штутгарту – единственный гол в активе Ундава, подменяющего травмированного Гирасси.
В других матчах можно отметить проход Гамбурга по пенальти, фиаско Кельна против Кайзерслаутерна из второго дивизиона и разгром Хайденхайма от Гладбаха. Санкт-Паули прошел бедный Шальке. Фортуна в ультрарезультативном матче вырвала победу над Унтерхакингом.