Кубок Германии, 1/16 финала

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Черны

Удаление: Поульсен, 56 (Л)

Штутгарт – Унион – 1:0

Гол: Ундав, 45

Санкт-Паули – Шальке – 2:1

Голы: Хартель, 57 (пен), Эггештайн, 102 – Каменьски, 16

Хомбург – Гройтер Фюрт – 2:1

Голы: Айзеле, 31, Харрес, 83 – Хргота, 52

Кайзерслаутерн – Кельн – 3:1

Голы: Тахи, 19, Редондо, 47, Риттер, 65 – Тильманн, 71

Арминия – Гамбург – 1:1 (по пенальти – 3:4)

Голы: Шипноски, 11 – Ятта, 77

Боруссия М – Хайденхайм – 3:0

Голы: Сибаче, 3, 9, Хак, 44

Унтерхакинг – Фортуна – 3:6

Голы: Хобш, 24, 55 (пен), Скарлатидис, 71 – Клаус, 65, Йоханнессон, 66, 78, 107, Цолис, 115, Ястжембски, 117

В центральном матче дня Лейпциг проиграл Вольфсбургу. Действующие обладатели Кубка Германии пропустили быстрый гол, а в начале второго тайма остались в меньшинстве и не сумели оформить камбек.

Унион потерпел 11 поражение подряд. К неудачам в Бундеслиге и Лиге чемпионов прибавился вылет из национального кубка. Берлин уступил Штутгарту – единственный гол в активе Ундава, подменяющего травмированного Гирасси.

В других матчах можно отметить проход Гамбурга по пенальти, фиаско Кельна против Кайзерслаутерна из второго дивизиона и разгром Хайденхайма от Гладбаха. Санкт-Паули прошел бедный Шальке. Фортуна в ультрарезультативном матче вырвала победу над Унтерхакингом.