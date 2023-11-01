Еберль був звільнений з посади спортивного директора РБ Лейпциг у вересні, і відтоді перебуває в "Garden leave" – практиці, за якої звільнений працівник зберігає свою посаду і заробітну плату, але не допускається безпосередньо до роботи. Як інформує Sports Zone, Макс домовився про роботу в Баварії, але РБ Лейпциг його туди не відпускає.

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Згідно з джерелом, у зв'язку з подібним конфліктом Еберль готовий відмовитися від роботи в Баварії заради переходу в Ліверпуль. Він уже дав згоду на приєднання до "червоних".

Наразі посаду спортивного директора Ліверпуля обіймає Йорг Шмадтке.

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