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Ливерпуль нашел молодого араба на замену Салаху

16:54 51 Читати українською
Ливерпуль нашел молодого араба на замену Салаху
Муса Аль-Тамари / ФК АПОЭЛ

Английский Ливерпуль заинтересовался вингером кипрского АПОЭЛа Мусой Аль-Тамари.

Фланговый исполнитель из Иордании попал на радары мерсисайдцев, утверждает Bleacher Report.

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Аль-Тамари в летнее трансферное окно может сменить чемпионат Кипра на одно из топ-первенств. В услугах вингера, в частности, заинтересован Ливерпуль. Тренерский штаб во главе с Юргеном Клоппом стремится расширить обойму исполнителей, чтобы снова бороться за все возможные трофеи. Также Аль-Тамари связывают с Боруссией Д и Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне 22-летний иорданец провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Обычно Муса Аль-Тамари играет правого вингера, также он может сыграть на противоположном фланге атаки.

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