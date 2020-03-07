Ливерпуль нашел молодого араба на замену Салаху

Английский Ливерпуль заинтересовался вингером кипрского АПОЭЛа Мусой Аль-Тамари.

Фланговый исполнитель из Иордании попал на радары мерсисайдцев, утверждает Bleacher Report.

Салах превзошел достижение Торреса и еще 2 легенд Ливерпуля и повторил невероятный рекорд Оуэна

Аль-Тамари в летнее трансферное окно может сменить чемпионат Кипра на одно из топ-первенств. В услугах вингера, в частности, заинтересован Ливерпуль. Тренерский штаб во главе с Юргеном Клоппом стремится расширить обойму исполнителей, чтобы снова бороться за все возможные трофеи. Также Аль-Тамари связывают с Боруссией Д и Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне 22-летний иорданец провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Обычно Муса Аль-Тамари играет правого вингера, также он может сыграть на противоположном фланге атаки.

Ливерпуль дома одолел Борнмут: 29-й тур АПЛ, суббота