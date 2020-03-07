Ліверпуль знайшов молодого араба на заміну Салаху

Англійський Ліверпуль зацікавився вінгером кіпрського АПОЕЛа Мусою Аль-Тамарі.

Фланговий виконавець із Йорданії потрапив на радари мерсисайдців, стверджує Bleacher Report.

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Аль-Тамарі в літнє трансферне вікно може змінити чемпіонат Кіпру на одну з топ-першостей. У послугах вінгера, зокрема, зацікавлений Ліверпуль. Тренерський штаб на чолі з Юргеном Клоппом прагне розширити обойму виконавців, щоб знову боротися за всі можливі трофеї. Також Аль-Тамарі пов'язують із Борусією Д і Манчестер Сіті.

У нинішньому сезоні 22-річний йорданець провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Зазвичай Муса Аль-Тамарі грає правого вінгера, також він може зіграти на протилежному фланзі атаки.

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