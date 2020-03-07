Салах превзошел достижение Торреса и еще 2 легенд Ливерпуля и повторил невероятный рекорд Оуэна

Вингер английского Ливерпуля Мохамед Салах продолжает золотыми буквами вписывать собственное имя в историю мерсисайдцев.

Гол египтянина в ворота Борнмута позволил ему покорить сразу 2 достижения, сообщает Opta Sports.

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Забитый Салахом мяч стал 70-м в первых ста матчах за Ливерпуль в АПЛ. Это самый высокий показатель в истории "красных". Салах превзошел достижение Фернандо Торреса (63 гола), Луиса Суареса и Робби Фаулера (по 62). Кроме того, вингер мерсисайдцев оформил 20-й гол в этом сезоне во всех турнирах. Это означает, что Салах забивал 20+ мячей в течение трех кампаний подряд. Это повторение клубного рекорда, принадлежащего Майклу Оуэну.

Напомним, что Мохамед Салах перебрался на Энфилд летом 2018 года. Итальянская Рома получила за него 42 млн евро.