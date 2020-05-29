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Ливерпуль нашел альтернативу Вернеру в Испании, – 90min

16:23 62 Читати українською
Ливерпуль нашел альтернативу Вернеру в Испании, – 90min
Усман Дембеле / ФК Барселона

Английский Ливерпуль определился с планом B на случай, если не удастся подписать форварда немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернера.

Мерсисайдцы сфокусируют внимание на вингера Барселоны Усмани Дембеле, утверждает 90min.

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Ливерпуль не хочет выплачивать клаусула Вернера в размере 50 млн фунтов. А "красные" готовы выложить максимум 40 млн. Если РБ Лейпциг не снизит финансовые требования, то Ливерпуль попытается подписать Дембеле, которого Барселона якобы отпустит за бесценок из-за разочарования в выступлениях молодого француза.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле провел всего 5 матчей в Примере, в которых забил 1 мяч.

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