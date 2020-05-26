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Барселона готова отдать Дембеле за бесценок – каталонцы разочарованы чемпионом мира

11:25 75 Читати українською
Барселона готова отдать Дембеле за бесценок – каталонцы разочарованы чемпионом мира
Антуан Гризманн и Усман Дембеле / Фото Instagram

Форвард Барселоны Усман Дембеле так и не сумел засиять в столице Каталонии.

Барселона не намерена продолжать сотрудничество с Усманом Дембеле и может его продать за 40 млн евро, сообщает Caught Offside.

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Это более чем в три раза ниже сумма за затраты каталонцев на приобретение француза у Боруссии Д (125 млн евро). Усман не может закрепиться в стартовом составе Барсы, 23-летнего игрока преследуют травмы.

В нынешнем сезоне Примеры Дембеле провел только 5 поединков. Главными претендентами на игрока назимають английские Арсенал и Манчестер Юнайтед.

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Усман Дембеле Усман Дембеле Трансферы Барселоны Барселона Барселона Испания
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