Барселона готова отдать Дембеле за бесценок – каталонцы разочарованы чемпионом мира

Форвард Барселоны Усман Дембеле так и не сумел засиять в столице Каталонии.

Барселона не намерена продолжать сотрудничество с Усманом Дембеле и может его продать за 40 млн евро, сообщает Caught Offside.

Дембеле вернулся в расположение Барселоны

Это более чем в три раза ниже сумма за затраты каталонцев на приобретение француза у Боруссии Д (125 млн евро). Усман не может закрепиться в стартовом составе Барсы, 23-летнего игрока преследуют травмы.

В нынешнем сезоне Примеры Дембеле провел только 5 поединков. Главными претендентами на игрока назимають английские Арсенал и Манчестер Юнайтед.

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