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Челси нашел секретное оружие для подписания Вернера, – журналист

15:27 19 Читати українською
Челси нашел секретное оружие для подписания Вернера, – журналист
Рюдигер, Вернер и Вагнер / фото из соцсетей

Лондонский Челси активизировался в борьбе за форварда немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернера и выбрал неожиданный путь к заключению сделки.

Интересный способ подписания нападающего "быков" журналист Кристиан Фальк описал в своем твиттере.

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По его информации, ключевую роль в попытках Челси пока играет защитник Антонио Рюдигер. Центрбек лондонцев дружит с Вернером. Они вместе играли в Штутгарте, а теперь немецкий защитник пытается уговорить соотечественника присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда. Конкуренцию "синим" составят Ливерпуль и МЮ.

К слову, в нынешнем сезоне Тимо Вернер провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей.

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