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Ліверпуль знайшов альтернативу Вернеру в Іспанії, – 90min

16:23 131 Читать на русском
Ліверпуль знайшов альтернативу Вернеру в Іспанії, – 90min
Усман Дембеле / ФК Барселона

Англійський Ліверпуль визначився із планом B на випадок, якщо не вдасться підписати форварда німецького РБ Лейпциг Тімо Вернера.

Мерсисайдці сфокусують увагу на вінгері Барселони Усмані Дембеле, стверджує 90min.

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Ліверпуль не хоче виплачувати клаусулу Вернера в розмірі 50 млн фунтів. Натомість "червоні" готові викласти максимум 40 млн. Якщо РБ Лейпциг не зменшить фінансові вимоги, то Ліверпуль спробує підписати Дембеле, якого Барселона нібито відпустить за безцінь через розчарування у виступах молодого француза.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле провів лише 5 матчів у Прімері, в яких забив 1 м'яч.

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