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Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на Суперкубок Англии-2019

16:01 153 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на Суперкубок Англии-2019
Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на Суперкубок Англии-2019

Ливерпуль и Манчестер Сити разыграют Суперкубок Англии-2019. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

 

Поединок Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 4 августа в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. Начало встречи – 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Ливерпуль – Манчестер Сити прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Англии-2019:

Эксперты букмекерской конторы William Hill считают Манчестер Сити фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Александра Зинченко в основное время составляет 1.91. Триумф Ливерпуля оценивается баллом 3.75. Шансы команд в серии пенальти равны – 6.5

Bwin также верит в победу действующих чемпионов Англии над второй командой АПЛ по итогам прошлого сезона – 1.91. Коэффициент на итоговый успех подопечных Клоппа – 3.90.

Напомним, что Манчестер Сити является действующим обладателем Суперкубка Англии, обыграв прошлым летом лондонский Челси (2:0). Однако "горожане" уступают Ливерпулю по количеству выигранных Community Shield – 5 против 15-ти.

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