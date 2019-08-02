Ливерпуль – Челси: Суперкубок УЕФА рассудит женщина-арбитр – беспрецедентный случай

Суперкубок УЕФА-2019 между английскими командами Ливерпулем и Челси будет обслуживать женская бригада арбитров.

Главным арбитром встречи назначена Стефани Фраппар – 35-летняя французская судья. Ассистировать ей будут Мануэла Николоси и Мишель О'Нил, информирует официальный сайт УЕФА.

Это первый случай, когда женщина-арбитр будет судить официальный матч мужских команд под эгидой УЕФА. В июле этого года Фраппар обслуживала финал женского чемпионата мира между США и Нидерландами.

Напомним, что Суперкубок УЕФА состоится 14-го августа в Стамбуле. За трофей поборются действующий обладатель Кубка чемпионов Ливерпуль и победитель предыдущей Лиги Европы Челси.

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