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Ливерпуль – Челси: Суперкубок УЕФА рассудит женщина-арбитр – беспрецедентный случай

13:38 80 Читати українською
Ливерпуль – Челси: Суперкубок УЕФА рассудит женщина-арбитр – беспрецедентный случай
Ливерпуль – Челси: Суперкубок УЕФА рассудит женщина-арбитр

Суперкубок УЕФА-2019 между английскими командами Ливерпулем и Челси будет обслуживать женская бригада арбитров.

 

Главным арбитром встречи назначена Стефани Фраппар – 35-летняя французская судья. Ассистировать ей будут Мануэла Николоси и Мишель О'Нил, информирует официальный сайт УЕФА.

Это первый случай, когда женщина-арбитр будет судить официальный матч мужских команд под эгидой УЕФА. В июле этого года Фраппар обслуживала финал женского чемпионата мира между США и Нидерландами.

Напомним, что Суперкубок УЕФА состоится 14-го августа в Стамбуле. За трофей поборются действующий обладатель Кубка чемпионов Ливерпуль и победитель предыдущей Лиги Европы Челси.

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