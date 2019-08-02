Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз на Суперкубок Англії-2019

Ліверпуль та Манчестер Сіті розіграють Суперкубок Англії-2019. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться 4 серпня у Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі. Початок зустрічі – 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Ліверпуль – Челсі: Суперкубок УЄФА розсудить жінка-арбітр – безпрецедентний випадок

Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок Англії-2019:

Експерти букмекерської контори William Hill вважають Манчестер Сіті фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Зінченка в основний час складає 1.91. Тріумф Ліверпуля оцінюється балом 3.75. Шанси команд у серії пенальті є рівними – 6.5

Bwin також вірить у перемогу чинних чемпіонів Англії над другою командою АПЛ за підсумками минулого сезону – 1.91. Натомість коефіцієнт на підсумковий успіх підопічних Клоппа – 3.90.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті є чинним володарем Суперкубка Англії, обігравши минулого літа лондонський Челсі (2:0). Однак "містяни" поступаються Ліверпулю за кількістю виграних Community Shield – 5 проти 15-ти.

Зінченко як основна опція Гвардіоли на Суперкубок Англії Ліверпуль – Манчестер Сіті: українця оцінили вище за конкурента