Зинченко как основная опция Гвардиолы на Суперкубок Англии Ливерпуль – Манчестер Сити: украинца оценили выше конкурента

До старта сезона 2019/20 в АПЛ остаются считанные дни – уже 4 августа Манчестер Сити и Ливерпуль разыграют Суперкубок Англии. Александр Зинченко имеет большие шансы выйти на поле с первых минут.

Александр Зинченко в составе Манчестер Сити уже выиграл первый трофей этого лета – "горожане" выиграли EuroJapan Cup-2019, обыграв в финале Йокогаму. Перед этим подопечные Хосепа Гвардиолы уступили Вулверхэмптону в решающем поединке Азия трофи.

22-летний Зинченко в текущее межсезонье выходил во всех четырех контрольных поединках своей команды. В активе хавбека сборной Украины 29 минут в матче с Вест Хэмом, 61 – против Вулверхэмптона, 45 – в противостоянии с Китчи, 74 – с Йокогамой.

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Поскольку конкурент Зинченко Бенжамен Менди снова травмирован и не поможет команде на старте сезона, именно Александр, очевидно, станет главной опцией Гвардиолы в дебютном официальном матче сезона и в стартовых турах Премьер-лиги. Уже 4 августа "горожане" в противостоянии с Ливерпулем определят обладателя Суперкубка Англии-2019.

Летом чемпионы АПЛ подписали еще одного левого защитника, воспользовавшись правом выкупа у ПСВ 22-летнего Анхелиньо. Испанец также получал свой шанс в каждом матче, но не слишком впечатлил как тренерский штаб, так и экспертов. Профильное издание Manchester Evening News оценило игру каждого футболиста "горожан" в предсезонных матчах. Анхелиньо получил от журналистов скромную "пятерку".

"Сыграл плохо в дебютном матче против Вест Хэма. В других поединках действовал несколько лучше, но не смог убедить, что может быть первым опцией на позиции левого защитника", – такие отзывы получил испанец за первые матчи в составе Манчестер Сити. Более того – именно Анхелиньо, по мнению издания, стал одним из неудачников азиатского турне Манчестер Сити.

Заявил в одном из интервью о своих претензиях на место в старте, однако на поле ничем их не подтвердил. Нервный и менее убедительный, чем Зинченко. Очевидно, что именно у украинца лучшие шансы на выход в стартовом составе в ближайших поединках.

в то же время действия Зинченко в предсезонке тот же MEN оценил "семеркой". Да, не обошлось без определенных огрехов в защите, особенно в поединке против Йокогамы, но британцы отмечают зрелость и уверенность игрока сборной Украины, который готовится начать свой 3-й полноценный сезон в Манчестере. Только Ляпорт и Стоунз получили такую же оценку, а вот Уокер и Данило ограничились "шестеркой". Отметим, что только в одном поединке из 4-х подопечные Гвардиолы сумели не пропустить с игры – это не добавляет оптимизма Гвардиоле перед дуэлью против Ливерпуля.

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"Зинченко выглядел куда лучше Анхелиньо. Комфортно чувствовал себя в атаке и выглядел довольно солидно в течение своих выступлений", – подытожили британцы игру Зинченко в летних спаррингах "горожан".

Год назад на перспективах украинца в Манчестере поставили жирный крест – на Александра претендовали Бетис, Вулверхэмптон и Наполи. Довольно неожиданно Зинченко решил остаться в рядах "горожан" и работой на тренировках доказывать право на место в составе. Сначала это казалось ошибкой, ведь Гвардиола в первой части сезона 2018/19 считанные разы выпускал украинца на поле. Впрочем, дальше все изменилось – весной Зинченко стал беспрекословно основным исполнителем на левом фланге обороны и сумел убедить тренера в своей необходимости команде, в результате чего заслужил новый контракт от клуба. Пример того, что только добросовестным трудом и ответственным отношением к работе можно преодолеть все трудности.

В прошлогоднем матче за Суперкубок Англии против Челси Зинченко не попал даже в заявку на игру. За несколько дней до поединка с Ливерпулем именно позиции украинца в ​​конкуренции за место в составе выглядят наиболее привлекательными. Анхелиньо пока откровенно не впечатлил, Менди, как всегда, травмирован, а Делфа уже нет в команде. Очередной шанс для Александра – нет сомнений, что украинец ухватится за него обеими руками.

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