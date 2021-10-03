Стартовый свисток на Энфилде прозвучал в 18:30. Ливерпуль подошел к матчу в хорошем настроении, которое транслировалось через главного тренера, Клопп позволял себе на пресс-конференции шутить и подкалывать Гвардиолу. В последнем матче Лиги чемпионов мерсисайдцы на выезде уничтожили Порту (1:5), а в АПЛ в команды Клоппа было на один зачетный балл больше (14), чем у действующего триумфатора турнира. Не портил настроение хозяевам даже тот факт, что Ливерпуль уже два года не может одолеть Сити, пропустив от подопечных Гвардиолы 9 мячей за последние три поединка.

Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:2 – видео голов и обзор матча с шедевром Салаха

Манчестер провалился в ЛЧ, уступив ПСЖ (0:2), а Пеп стал свидетелем дебютного гола своего любимца за парижский клуб. В английском первенстве дела у "горожан" неплохи, до матча гости расположились на 5-й строчке, но отрыв от лидера гонки Челси составлял всего три очка. Больших сюрпризов со стартовыми составами не было ни у одного из наставников. Защитник Сити Александр Зинченко продолжает находиться под опекой манчестерских врачей. Гвардиола прогнозировал полное восстановление украинца от травмы икроножной мышцы уже после паузы на матчи сборных.

Старт встречи оказался довольно спокойным, несмотря на бешеную поддержку болельщиков "красных", которые громко затянули свою фирменную "You'll Never Walk Alone" на трибунах, а также заряжали мерсисайдцев за пределами стадиона.

The Reds are in the building #LIVMCI pic.twitter.com/KOIOOadRqJ — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021

Этого запала футболистам Ливерпуля хватило на две с половиной позиционные атаки в начале, а потом уже команда Клоппа полностью отдала инициативу гостям. Язык не повернется сказать, что Манчестер Сити тотально доминировал до перерыва, но несколько хороших возможностей ребята Гвардиолы упустили. Де Брюйне, Грилиш, Фоден могли открывать счет, последний выглядел в атаке особенно активным. Мотором в машине гостей был Бернарду Силва, который в одном из эпизодов заставил Энфилд аплодировать, продемонстрировав эффектное соло.

Just Bernardo Silva showing his magic ? pic.twitter.com/35UP5bggKf — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) October 3, 2021

Первый тайм остался за гостями, хотя ничейный счет выглядел вполне органично. Похоже, немецкий специалист в раздевалке сумел достучаться до своих подопечных, ведь во второй половине игры на поле вышла совсем другая команда, которая начала оправдывать сорваные голоса своих болельщиков. Мерсисайдцы набрались смелости бежать вперед, а игра защитников Ляпорта с Диашем уже не выглядела такой надежной. Гол не заставил себя долго ждать. Салах и Мане, о вражде которых уже написали все британские таблоиды, организовали взятие ворот. Египтянин спокойно прорвался правым флангом и разрезным пасом вывел Садьйо на встречу с Эдерсон - 1: 0.

Праздновали хозяева не долго. Фоден все же пробил "стену" Алиссона. Габриэл Жезус на нетипичной для себя позиции организовал гол для Фила, пройдя нескольких соперников, удерживая мяч и отпасовал в идеальный момент, а Фоден уже по-бильярдному пробил в дальний угол.

Гвардиола завелся не на фарт для своих. Опять "прилетело" Манчестеру с правого фланга и снова Салах. Чем занимались защитники в моменте со вторым голом Ливерпуля – непонятно. Почему-то останавливали Мохаммеда активно Силва и Фоден, очевидно, безуспешно.

Спасать нервную систему Пепа, который получил уже предупреждение от арбитра, взялся Кевин. После хаоса в штрафной хозяев мяч отскочил к Де Брюйне. Бельгиец издалека традиционно разрядил свою пушку и не без рикошета от соперника сравнял счет – 2:2.

В атаку

Итак зрители стали свидетелями полярно разных таймов, если первая половина игры вовсе не оправдывала афишу, то после перерыва команды выдали драйвовый и зрелищный футбол. Традиционно для Ливерпуля и Сити героями встречи стали именно атакующие игроки. У хозяев – это Мохамед Салах. Еще в прошлом сезоне было много разговоров, что египтянин уже иссяк, но цифры говорят совсем другое. Мо – лучший игрок матча против действующего чемпиона Англии и пока незаменимая опция для Клоппа. Для сравнения, Жота потерялся на поле, никак не мог найти себе позицию, а о Фирмино даже сказать нечего.

В обойме Гвардиолы выделялись на фоне других Фоден и Силва. Португалец генерировал атаки, а Фил уверенно себя чувствовал у ворот, создавая основную угрозу Алиссону. "Золотой" Грилиш пока не оправдывает ожиданий, Джеку не хватает стабильности и сыгранности с партнерами. Стерлинг и Жезус сыграли на своем уровне не показав ничего особенного, но и не провалили матч ( "как Тоттенхэм" ).

Здоровья Зине

Канселу получил высшую оценку по версиям Whoscored и Sofascore среди защитников Манчестер Сити, которые откровенно не справились со своей задачей. Однако именно из зоны левого фланга защиты, за который и отвечал Жоау, Салах делал свои рейды во время обеих голов Ливерпуля. Почти все свои атаки мерсисайдцы проводили через это слабое место "горожан".

Всем известно, что в командах Гвардиолы крайние защитники тоже являются игроками атаки, но так легко пропускать соперника за спину, это точно не игра уровня чемпиона Англии. Смог ли бы Зинченко помешать нападающим "красных", можно только гадать, но присутствие Александра хотя бы на скамейке запасных могло бы добавить мотивации Канселу чаще возвращаться назад, а не уповать на скорость Бернардо Силвы, который через все поле бежал, чтобы подстраховать соотечественника. Ждем возвращения украинца из лазарета Сити.

Тоттенхэм победил Астон Виллу и прервал проигрышную серию, Вест Хэм без Ярмоленко сенсационно уступил Брэнтфорду